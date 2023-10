ODNOS S NJIM SMATRAM JEDNIM OD SVOJIH NAJVEĆIH PROFESIONALNIH USPEHA! Glumac o pokojnom kolegi koji mu je promenio pogled na život

Glumcu Stefanu Bundalu nova sezona u pozorištu počela je predstavom "Tajni dnevnik Adrijana Mola". Ovaj komad rađen po romanu Sju Taunsend, u dramatizaciji Milene Depolo i adaptaciji i režiji Tatjane Mandić Rigonat, imao je premijeru na kraju prethodne sezone, a 24. septembra otvorio je sezonu u Bošku Buhi.

foto: Nemanja Nikolić

Televizijska publika dobro ga je upoznala kroz role serijama "Mama i tata se igraju rata", "U klinču", "Šetnja s lavom", a tokom rada i u pozorištu i pred kamerom stekao je brojna neprocenjva drugarstva s kolegama.

- Poslovi su me dovodili do mnogih meni nekada nedodirljivih kolega i idola. Na "Turneji" sam prvi put video i Gagu Nikolića, Josifa Tatića, Slavka Štimca s kojim sam posle snimao film i živeo u istom hotelu tri meseca. Ali, bez da se iko uvredi, ima jedno poznanstvo koje me je mnogo promenilo, a to je ono sa Nebojšom Glogovcem. Bio je možda najbolji glumac koji je ikada hodao daskama koje život znače - opisao je Stefan u intervjuu za TV Ekran i otkrio kako je upoznao Glogovca.

foto: Aleksandar Jovanović

- Radili smo nekoliko puta zajedno, družili se, šalili, pričali o životu, svetu, svemu... Bio sam privilegovan da pored Glogovca provedem neko vreme, da se smatramo prijateljima i da mogao da ga pozovem kad god sam imao neko pitanje. Taj odnos s njim smatram jednim od svojih najvećih profesionalnih uspeha. Načinom na koji je radio i svojim stavovima bio je zvezda vodilja za mlađe generacije i u moralnom i umetničkom kontekstu.

Bundalo i danas pamti savete starijeg kolege.

foto: Nemanja Nikolić

- Sećam se flipera koji smo igrali. Iako je to igra za jednog, on je smislio da je igramo u paru. Jer, ništa na ovom svetu nije za jednog čoveka. I taj jednostavan, slučajan postupak u nekoj zabavi, otvorio mi je svest o tome kako bez kolege, partnera, saborca ništa nema smisla. A fliper jeste zabavniji kad ga igraš u dve ruke. Podeliš odgovornost i zabavu. Šta će mi zabava, ako sam uživam - opisao je glumac i dodao:

foto: Pozorište Boško Buha

- Od tog trenutka postao sam bolji prema prijateljima i porodici. I tek sada shvatam koliko je taj trenutak indirektno važan za sve što sam radio posle. Sarađivao sam s mnogo kolega i od svakog nešto poneo, mnogi od njih jesu ili su bili hodajuće enciklopedije. Samo da sediš i slušaš, uspeo si. U toj razmeni misli nastaje prava umetnost. Jer, ne čine život male stvari, čine ga sve stvari, ali sitnica može da ti popravi dan. Sitnica poput flipera u meni je ugasila sebičnost - bio je iskren Stefan.

