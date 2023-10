UMRLA JE NA ULICAMA BEOGRADA, NJEGOŠ JU JE VOLEO, A VUK CENIO: Vida Ognjenović objavila knjigu o prvoj SRPSKOJ pesnikinji

Nova knjiga Vide Ognjenović "Poetesa" objavljena je danas u izdanju Arhipelaga u ediciji Premijere. Delo je biografska drama o sudbini i poeziji Milice Stojadinović Srpkinje, pesnikinje iz doba srpskog romantizma, koja je najpre slavljena i hvaljena, nazivana Vrdničkom Vilom i velikom nadom srpske poezije, da bi na kraju, zaboravljena i odbačena, završila kao prosjakinja na ulicama Beograda.

foto: Dragana Udovičić

Pored Milice Stojadinović Srpkinje, kao likovi drame Poetesa javljaju se poznate figure nacionalne književne, kulturne i društvene istorije, između ostalih, Vuk Stefanović Karadžić, Vukova ćerka Mina Karadžić, Vukova supruga Ana Kraus Karadžić, pesnik i putopisac Ljuba Nenadović, pesnik i profesor Đorđe Rajković, kao i bečki pesnik Ludvig Frankl. Milica Stojadinović Srpkinja dolazi u bliski dodir sa svima njima, svi je hvale i podržavaju, ali ona u jednom osetljivom trenutku svoga života počinje da shvata da je niko od njih, zapravo, ne razume, niti u potpunosti prihvata ono do čega je njoj najviše stalo – osobenu romantičarsku sliku sveta koju nesebično otkriva u svojoj poeziji.

Vuk u njoj ne vidi pesnikinju, već traži da bude sakupljačica narodnih pesama, dok urednici tadašnjih književnih časopisa u njoj prepoznaju književni kuriozitet i instrument nacionalnog romantizma, a ne pravu književnu vrednost koju treba podržati.

Njegoš je voleo Milicu:

- Mislila sam da je to sumnjiva anegdota, ali je bilo tačno. To navodi i Radmila Gikić Petrović u svojoj odličnoj knjizi “Život i delo Milice Stojadinović Srpkinje”. Kad sam tu knjigu pročitala, shvatila sam da moram da napišem dramu “Poetesa”. Radmila je tako sistematski obradila život i trud ove zanimljive žene, da nije bilo potrebe da mnogo tragam izvan toga.

Njen život nažalost nije sledio tok poznatih muškaraca iz njene oblasti, te je ubrzo završila tragično:

- Nažalost, a možda nije ni moglo drugačije. Roditelji su joj umrli, a tada po austrougarskom zakonu sinovi su bili isključivi naslednici roditeljskog imanja. Zato je Miličina rodna kuća posle smrti roditelja prodata i ona je morala da dođe u Beograd. Potucala se od sobička do sobička. Tražila je neku pomoć od ministarstva, koju je dobila jednom i više nikad. Svojevremeno su je podržavali knez Mihailo i kneginja Julija, koja je čak u jednom momentu otkupila 200 njenih knjiga da bi joj pomogla, a posle su poklanjane deci po školama. No kad je ona došla u Beograd, knez Mihailo je već bio ubijen. Izvesno vreme živela je od prodaje nekog nakita koji je svojevremeno dobila od kneževskog para, a nemaština i glad su je doveli do prosjačkog štapa. Umrla je na ulici prosjačeći.

foto: Nebojša Mandić

Po drami Poetesa nastala je istoimena uspešna predstava u režiji Vide Ognjenović i u produkciji Novog tvrđava teatra i Srpskog narodnog pozorišta iz Novog Sada.

