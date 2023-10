LAUŠEVIĆ PRVI PUT U JAVNOSTI NAKON IZLASKA IZ BOLNICE Gromoglasni aplauz za ekipu "Heroja Halijarda" (FOTO/VIDEO)

U prepunoj MTS dvorani u Beogradu održana je premijera filma "Heroji Halijarda" scenariste i reditelja Radoša Bajića. U društvu autora ovog ostvarenja i Petra Božovića publici je došao da se pokloni i Žarko Laušević.

Desetominutni gromoglasni aplauz na kraju projekcije potvrdio je da je celokupna ekipa ovog ratnog spektakla snimila nesvakidašnji projekat o kome će se tek pričati.

"Heroji Halijarda" prate sudbinu porodice Jović. Glavni junak ove priče je otac Kosta, kog tumači Žarko Laušević. Kosta ima tri sina i ćerku. Dok se Mirko (Nikola Rakočević) bori u odredima Jugoslovenske vojske u otadžbini, Sreten (Vučić Perović) pridružio se partizanima, a Ilija (debi na filmu Čubrila Čupića), najmlađi muški naslednik, koga otac želi da sačuva, rastrzan je između dve strane.

- On je snažan čovek, pametan, mentalno vrlo jak. To je život, nekada naiđu i muke i problemi. On se ozbiljno nosi sa svojim problemom. Molim Boga, a i uveren sam da će on naći snagu i da će pobediti - otkrio je Radoš Bajić pred premijeru filma.

Žarko Laušević bio je nedavno na bolničkom lečenju u "Bežanijskoj kosi", u kojoj je boravio zbog problema s plućima. Glumac je prebačen na kućno lečenje. On je nedavno završio snimanje treće sezone "Kalkanskih krugova", gde tumači lik Velibora Matića.

Žarko je pre "Kalkanskih krugova" snimao film "Ruski konzul". Rad cele ekipe je prilagođen Lauševiću. Dan snimanja traje 10-12 sati, ali Žarko snima do pet i manji broj scena.

Pre projekcije crvenim tepihom su prošetali glumci Nela Mihailović, Nina Nešković, Nikola Rakočević, Radovan Vujović, Branko Janković, Čubrilo Ćupić, Ivan Vučković i Đorđe Marković ali i deo produkcijske ekipe filma Telekoma Srbija sa Aleksandrom Martinović na čelu, kao i brojne zvanice, među kojima su bili i patrijarh Porfirije, ministarka kulture Maja Gojković, Nikola Selaković, Vuk Drašković i ambasador SAD u Srbiji Kristofer Hil.

Premijeru nije propustila ni glumica Anđelka Prpić u pratnji supruga Marka, a film su pogledali i Andrija Milošević, Petar Strugar, Suzana Mančić i drugi.

Radoš Bajić najviše se obradovao dolasku najmlađih unuka Aleksandra Bajića i Filipa Jočića, koji su stigli u pratnji njegove dece Nedeljka i Jelene. - Najvažnija je poruka koju šalje ovaj film - rekao je Matija Bećković.

