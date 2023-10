"NEMAM SAD VREMENA ZA TEBE I TVOJU ŽENU" Mima Šiš iz AUDICIJE zalupio vrata Majklu Daglasu, a evo šta se desilo posle 3 sekunde

Glumac Jasmin Geljo protekli period proveo je u Požarevcu zbog snimanja novog filma "Mačji krik".

foto: Privatna Arhiva

Dramski umetnik, koga je publika zavolela kao Mimu Šiš u kultnoj predstavi "Audicija", živi godinama u Kanadi, a nedavno je govorio o poznanstvima sa holivudskim glumcima, te se prisetio i anegdote sa čuvenim glumcem Majklom Daglasom.

"Dolazi Majkl Daglas i kuca mi na vrata, a sa njim stoji njegova žena Ketrin Zita Džouns. Ja otvorim vrata i kažem - izvolite. On mi kaže 'samo sam hteo da te upoznam sa svojom ženom', a ja kažem - nemam sad vremena i zatvorim vrata. Nakon tri-četiri sekunde otvorim vrata, oni me gledaju u čudu, te ja kažem 'šalim se, šta vam je'. Stalno ja pravim te budalaštine, a oni su to super shvatili. Oni su vrlo jednostavni ljudi", ispričao je Geljo u emisiji "Una due tre".

foto: ATA images, Printscreen

Publika Jasmina najviše pamti po "Audiciji". Kultna predstava je u februaru 1986. godine stigla i na male ekrane, što je pomoglo jednom teatarskom delu da postane fenomen i druga najgledanija predstava. "Audicija" je u pozorišni život unela dašak osveženja, predstava je bila prepuna zanimljivih likova, ideja je bila nova i pružala je mnogo mogućnosti za spontani, sveži humor. Nakon što su osvojili srca Sarajlija, tadašnji studenti Admir Glamočak, Emir Hadžihafizbegović, Senad Bašić, Jasmin Geljo, Saša Petrović, Željko Kecojević, Mladen Nelević, Haris Burina, Branko Đurić i Željko Ninčić postaju imena koja zna cela bivša Jugoslavija.

Kurir.rs