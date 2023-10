NIJE LAKO SRBIN BITI! Nenad Jezdić nagrađen u ZAJEČARU: Nagrada "Zoran Radmilović" me obavezuje

U prepunoj sali zaječarskog pozorišta, treće festivalske večeri 32. "Dana Zorana Radmilovića" publika je uživala je u predstavi "Razvojni put Bore šnajdera" u izvođenju Jugoslovenskog dramskog pozorišta iz Beograda.

Komad je po tekstu jednog od najplodnijih srpskih dramskih pisaca, Aleksandra Popovića, ražirao Egon Savin. Kako se čulo na stolu kritike, uža specijalnost reditelja Egona Savina je da komad koji je pisan ranije pomeri u pravcu našeg vremena. I to tako da drama ne izgubi kvalitete koje ima zahvaljujući svom kontekstu i da ti kvaliteti rezoniraju sa našim savremenim trenutkom.

"Ovo je drama plejade ljudi, o onima koji grade i razgrađuju, a ne o onima koji ruše. Bora šnajder je naš daleki rođak i predak, postojao je i postoji danas" rekao je glumac Nenad Jezdić koji je po odluci stručnog žirija dobio nagradu Zoranov brk za ulogu Bore šnajdera.

"Veliki je izazov kada se radi Aca Popović. Ima li šta uzbudljivije za glumce sa naših prostora nego da se bavimo mentalitetom. Zapravo je sveta dužnost glumaca da analizira i radi na temi mentaliteta. Vraćam se na to što je pisac rekao: "Nije lako Srbin biti", manje više sve ste to vi ovo znali i pre nego što ste se rodili. Uzbudljivo je bilo raditi sa rediteljem Egonom Savinom koji nimalo nije pristrasan iako je sa ovih prostora i on je reditelj kome ja bezgranično verujem.

On je jedan od retkih koji umeće pozorišno, teatarsko, zna da razvije tako da napravi pravo umetničko delo. Jako je velika ta pozicija gde se nalazi umetnost, ali ja verujem u umetnost Egona Savina. Vrlo je upitno da li smo mi nešto novo doneli sa ovom predstavom. Mi smo imali utisak da smo se vraćali na ono staro. Ovo je zapravo zapis o odrastanju, o našem nastajanju, zapis o mentalitetu" kazao je Nenad Jezdić na okruglom stolu kritike.

Jezdić nije krio oduševljenje što je opet u Zaječaru, za koji kaže da je njegova varoš. Iako mu nije prvi put da dobije Zoranov brk uvek se raduje ovoj nagradi i kaže da mu je svaki brk koji je do sada dobio važan i dragocen. "Zoranovo ime je veliko ime, i svaka ova nagrada me obavezuje."

U ovoj predstavi JDP-a videli smo ljude bez morala, bez zanimanja, koji kroz politiku vode najbolji biznis. Jedan od njih je i Piklja, plašljivi gušter, koji se šunja unaokolo i vreba svoju priliku. Njega u komadu igra Branislav Lečić.

,, Igram čoveka koji se brzo prilagođava, koji voli da na bilo koji način kruni hleb vlasti i doživljava politiku kao profesiju.To je opet deo našeg mentaliteta i nešto o čemu i Aca Popović govori, kada kroz Borin lik kaže da se neke stvari već znaju i ponavljaju. Nismo mi u ovom komadu postavljali sud nekome, niti je to želeo reditelj. Namera nam je bila da se pozabavimo mentalitetom sa radošću. Svi likovi iz postavke su zapravo neki tipovi koje mi možemo prepoznati u svakodnevnom životu, u spektru različitih oblika i boja. Tako da je ovaj komad zapravo malo toplije hteo da se pozabavi ovom problematikom, a ne samo kritički" ispričao je glumac Branislav Lečić.

Lik Selimira, koga tumači Irfan Mensur, je izlapeo i spor čovek koji mnogo toga oko sebe ne vidi, ali još uvek prepoznaje šta jeste, a šta nije u njegovom interesu.

"Ovaj komad je neiscrpni bunar i vir našeg oportunizma. Ovo je nešto duboko urezano u naš mentalitet iako mi i kao narod i kao pojedinci imamo bezbroj vrlina. Mnogi veliki pozorišni poslenici su nas zadnjih godina napustili. Ostao je Egon i još nekoliko njih , koji slute da će ih jednog dana neki Irfan Mensur pominjati. Ja sam Egona zamolio da ne pravi nikakav esej po mom liku, a on mi je kao izuzetno moćan reditelj izašao u suret. Mog Selimira iz predstave, sretao sam u mnogim ljudima koje sam upoznavao tokom života, i ja im se divim što uspevaju da tako prožive živote. Ne znam kako oni spavaju, ali ja spavam mirno i spokojno", rekao je glumac Irfan Mensur obraćajući se novinarima.

Glumac Nebojša Milovanović igra lik Špire, koji je karikatura srpskog domaćina. On mnogo viče, odlučno hoda, ume i ruku da digne, ali dobro zna da se vlast nikad ne sme direktno napasti.

"Neizmerna mi je radost što sam ponovo imao prilike da izgovaram rečenice velikog Aleksandra Popovića. Doživljavam ih kao svoje, jer je to nešto što je duboko u svima nama, što svakodnevno izgovaramo. Ovo je velika literatura i drago mi je što nismo izbacili nijednu rečenicu. To nije bilo rešenje u ovom slučaju. Ovde je sve jednostavno i obično" istakao je glumac Nebojša Milovanović.

Osim pomenutih glumaca, svojom igrom, ovacije u publici su izmamili i ostali članovi glumačkog ansambla : Radovan Vujović, Ognjen Nikola Radulović, Branka Šelić, Tamara Dragičević, Milica Gojković, Đorđe Pantović, Lazar Đukić, Rade Stojiljković, Luka Lopičić, Katarina Rajković, Anđela Kuzmanović, Dunja Antić, Jana Rokić, Lana Vukašinović. Dramaturg predstave bio je Božo Koprivica, kostimograf Lana Cvijanović, a scenski govor je uradila Ljiljana Mrkić Popović.

