PUNO MLADOG SVETA NA SAJMU: Sa publikom se družili od Draškovića do Momčila Petrovića, a evo šta nas tek očekuje narednih dana

U vremenu u kom odjekuju prasak bombi i jauci žrtava rata utešno je znati da nas reč i dalje povezuje i prevazilazi sve granice, ovim potresnim rečima francuskog pisca Matijasa Enera otvoren je Sajma knjiga u Beogradu.

Prvi put velika smotra počela je dan ranije, a hitove domaće i svetske književnosti možete pronaći s popustom do 90 odsto. Veliki broj pisaca razlog su za gužve na štandovima "Lagune", a drugog dana s publikom se družio i novinar Kurira Momčilo Petrović, koji je potpisivao novu knjigu "Srce crnog goluba: Istina o magijskim obredima u Srbiji", ali i Vuk Drašković, Dejan Stojiljković i Ante Tomić.

foto: Laguna

- Najtraženiji naslovi su nam "Iz svoje kože: Život sa depresijom" Aleksandra Stankovića i završnica trilogije Dr Neleta Karajlića "Solunska 28 - O seksu, drogi i rokenrolu". Rezultate za današnji dan znaćemo tek sutra - rekli su nam iz "Lagune".

I iz "Službenog glasnika" su zadovoljni posetom, za njih je danas veoma važan dan, jer će biti predstavljen prevod "Romana o Londonu" Miloša Crnjanskog. Krajem oktobra navršiće se 130 godina od rođenja Crnjanskog. Iako je ovo delo pisano na britanskom tlu, njegov prevod iz prevodilačkog pera Vila Firta prvi put je predstavljen na Londonskom sajmu knjiga 2020. godine.

- Naklonost pisca slavonskim izrazima i odabir Rusa umesto Srbina ili nekog drugog s prostora Jugoslavije za glavnog junaka pružaju ovom romanu kosmopolitsku komponentu - izjavio je Firt za BCS na srpskom. Prevodilac ističe da se ranije susretao s poezijom ovog srpskog pisca, ali ne i s njegovom prozom. Tokom prevođenja je, kaže, najviše poteškoća imao s pronalaženjem adekvatnih izraza za brojne stilske komponente kojima se Crnjanski služio u pisanju.

foto: Marko Karan

- Prilagođavanje romana engleskoj publici zahtevalo je dodatno istraživanje, ali sam u tome uživao - rekao je prevodilac, koji dolazi u Beograd.

Sajam tradicionalno organizuje svoje programe, a ponedeljak je posvećen Jovanu Jovanoviću Zmaju, gde će učestvovati Ljubivoje Ršumović i Dragan Hamović.

foto: ATA images

Izdavač Manojlo Vukotić smatra promene na sajmu dobre.

- Prvog dana bile su dobre i poseta i prodaja. Puno mladog sveta, a i besposlenih šetača - kratko je rekao Vukotić.

Sajam knjiga donosi i velike popuste, ali oni su slični i u knjižarama. Popularne su akcije "3 za 499" i "3 za 999", a dobar izbor je i polovnih knjiga i stripova.

Slede dani za porodicu

Pojedinačna ulaznica Sajma knjiga košta 350 dinara, grupna 250, porodična 1.000, a ulaznica za sve dane trajanja sajma 2.000 dinara. Ulaz za decu do osam godina je besplatan. Sajam ima dva porodična dana, ponedeljak i utorak (23. i 24. oktobar), dok je dan za školarce četvrtak (26. oktobar). Biće otvoren svakog dana od 10 do 20 časova, dok će na dan zatvaranja raditi do 21 sat.

Kurir.rs