KORISTI TELEFON STAR VIŠE OD 20 GODINA: Emir Kusturica otkrio da nije rob moderne tehnologije, a ovom IZJAVOM ŠOKIRAO JE SVE

Reditelj Emir Kusturica predstavio je svoju novu knjigu "Kad mrtve duše marširaju" na 66. Međunarodnom beogradskom sajmu knjiga, za koju je rekao da predstavlja zbir njegovih reakcija na vreme u kome živimo.

Kako je istakao na promociji tada ovo delo napisao je jer se, između ostalog, krajnje naljutio na jednu frazu u filozofskom krugu u Sjedinjenim Državama da ljudi žive večnu sadašnjost.

Ovom izjavom ostavio je pitanje šta je za naš sadašnjost, da li je to tehnologija ili nešto drugo. Ipak, sudeći po njemu čini se da tehnologija nije uzela maha nad njegovim životom.

Posetioci Sajma knjiga svakog dana mogu da dobiju potpisan primerak njegovog dela, ali i priliku da popričaju sa čuvenim Kustom. Ipak, mnoge je zaintrigirala činjenica da on ne koristi pametni telefon, što je on objasnio.

- Ne verujem da su ljudi robovi tehnologije. Ne osećam se tako. Telefon koji imam je potvrda da je to istina. Tehnologiju koristim samo zbog mejlova, jer je to ubrzana pošta koja nema onaj put od grada do grada nego ide u istoj sekundi - rekao je Kusturica za Blic, izvadio telefon star dvadeset godina i dodao:

- Nemam televizor. Gledam neke programe na Jutjubu.

Mnogi će biti šokirani ovom izjavom reditelja, dok će drugi biti oduševljeni, jer odoleva izazovima modernog vremena.

