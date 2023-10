POČINJE SLOBODNA ZONA: Na programu 64 ostvarenja, od Pecolda do Almodovara, a ovu su FAVORITI iz selekcije

U Beogradu, Nišu, Novom Sadu i ove godine prvi put u Kragujevcu sutra počinje 19. Slobodna zona. U četri grada do 5. novembra biće prikazana 64 filma u 14 bioskopskih sala, od Pecolda do Almodovara, a deo programa biće dostupan publici širom Srbije od 6. do 19. novembra na poznatoj onlajn platformi KinoKauch.

Dragulji

Na otvaranju u Mts dvorani u Beogradu, Areni u Novom Sadu i Sinepleksu u Nišu biće prikazan film "Zlo ne postoji" Rjusukea Hamagučija. Selektori festivala su na prošlonedeljnoj konferenciji za medije skrenuli pažnju javnosti na neke skrivene dragulje iz ovogodišnjeg programa, budući da je interesovanje za hitove, očekivano, veliko, poput "Čudnih strana života" Pedra Amodovara, "Crvenog neba" (Kristijan Pecold), "Blagine lekcije" i "Džoan Baez: Ja sam buka".

foto: Promo

- Osnovna ideja koja se provlači kroz sve selekcije jeste odnos između stvarnog i (ne)mogućeg. Jedan od reditelja je rekao da je film politički jer nam nudi modele kako bi bilo moguće živeti ili predloge kako da društvo i naši životi budu bolji, nešto što Slobodna zona radi već 19 godina - istakla je Branka Pavlović, selektorka programskih celina "Međunarodna takmičarska", "Prva dva koraka", "Ženska linija" i "EU Teen Zone".

foto: Promo

Ona je iz međunarodne selekcije izdvojila dva filma. Vrlo neobičan dokumentarac "Aitsa", smešten u puste predele na jugu Južnoafričke Republike, povezuje tajne univerzuma s tradicionalnim znanjima autohtonih stanovnika. "Neizbrisiva sećanja" iz Čilea bavi se sećanjem i prošlošću sećanja. Glavni junaci su Augusto Gongora, veliki protivnik Pinočeovog režima, oboleo od Alchajmera, i njegova supruga Paulina. Film prati njihovu borbu s bolešću i proces zaboravljanja, a mnoge segmente Paulina je snimila sama, bez prisustva ekipe.

foto: Olivera Inđić

- To su vrlo potresne i intimne scene. Augusto je umro u maju ove godine, što daje dodatnu težinu celoj priči - istakla je Branka Pavlović. Dušan Solomun, autor filma "Prebroj moja lutanja" (selekcija "Prva dva koraka"), bavi se rak-ranom nemačkog društva - birokratijom i odnosom prema strancima, dok "Raj u plamenu" Mike Gustafson daje drugačiju sliku Švedske kao raja socijalnih uslova i brige o porodici, ženama i deci. Junakinje filma su tri sestre koje su prinuđene da se snalaze same, bez pomoći odraslih. Većina autora iz regionalnog programa biće gosti Slobodne zone.

foto: Tanja Drobnjak

Ivan Milenković, urednik pratećeg programa Kompas, najavio je ovogodišnju temu o kojoj će se diskutovati posle projekcije filma "Nula kalorija" Džesike Hauzner 1. novembra u Domu omladine u 20 sati. U jednu elitnu školu dolazi posvećena, pristojna profesorka pravilne ishrane (Mija Vašikovska), brzo pridobije učenike, nastavnike i roditelje, ali se s vremenom postavlja pitanje gde je granica između posvećenosti i fanatizma.

foto: Olivera Inđić

- Gosti "Kompasa", književnica Jasminka Petrović, izdavač i teoretičar obrazovanja Dejan Ilić i sociološkinja i teoretičarka kulture Ana Pejović, govoriće o opasnosti totalitarnog jezika, načina na koji on ulazi u obrazovanje i kakav užas proizvodi - rekao je Ivan Milenković.

O Tiktoku

Mlade snage Slobodne zone Tamara Milošević i Lena Trifunović predstavile su temu pratećeg programa "Sonar" - dokumentarni film na Tiktoku. Reč je o najbržerastućoj društvenoj mreži čiji je algoritam takav da kreator nema uticaja na to ko će videti njegov sadržaj.

foto: Promo

- Bavićemo se svim aspektima deljenja sadržaja, njegovom kulturno-umetničkom vrednošću i prihvatljivom granicom količine podeljenog sadržaja iz ličnog života - objasnila je Lena Trifunović.