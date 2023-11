ROD STEWART U MAJU 2024. PRVI PUT U SRBIJI!

Proslavljena muzička legenda najavila je svoje prvo gostovanje u Beogradu 17.5.2024. u Štark Areni.

Ovaj poznati Britanac jedan je od najuspešnijih i najomiljenijih izvođača našeg vremena čija karijera traje već pet decenija tokom koje je prodao više od 250 miliona albuma širom sveta. Svima su poznati njegovi veliki hitovi kao što su "Sailing", "The First Cut Is The Deepest", "Rhythm Of My Heart", “Tonight’s the night” i "Maggie May".

Čak dva puta je uvršten u Rock and Roll Hall of Fame, dobitnik je nagrade Grammy za životno delo, a 2016. je proglašen vitezom zahvaljujući svom doprinosu muzici i humanitarnom radu. Jedan je od retkih umetnika koji može da se pohvali sa 16 singlova koji su bili u samom vrhu među 10 najslušanijih na Billboard Hot 100 listi. S neverovatnih deset albuma kao i 26 hit singlova zaseo je na vrh top lista u Velikoj Britaniji, kao i sa 17 albuma i 16 hit singlova u SAD-u.

Osim što je izvrstan pevač sa prepoznatljivim glasom, Rod Stewart je i izuzetan autor pesama koji uspešno spaja razne stilove stvarajući novu kombinaciju folka, rocka, bluesa i country glazbe na način kojim dobija potpuno jedinstveni zvuk.

I na svom poslednjem studijskom albumu, “Tears of Hercules”, izdatom 2021. godine jedan je od autora devet kompozicija. Ovaj album, koji je odmah po izdavanju ušao u top pet najslušanijih, posebno mu je drag i važan. Naime, na njemu je i kompozicija “Touchdown” koju je posvetio svom ocu zbog kojeg je zavoleo fudbal, a tu svoju veliku ljubav pevač je preneo i na svoje sinove.

Uz sve koncerte na svetskoj turneji, Rod Stewart još od 2011. godine nastupa u rasprodatom Ceasars Palace u Las Vegasu i za ove nastupe se još uvek traži karta više

“Iskreno sam uzbuđen zbog svog prvog koncerta u Beogradu i radujem se što ću nastupati pred divnom srpskom publikom. Možete očekivati moje najveće hitove, ali i puno pravih iznenađenja!” – izjavio je Rod Stewart pred svoj koncert u Beogradu.

Organizator koncerta obećava publici nezaboravno veče i vrhunski provod: “Velika je čast, ali i zadovoljstvo zastupati muzičku legendu kao što je Rod Stewart i organizovati njegov prvi koncert u Beogradu. Sigurni smo da će publika uživati u vrhunskoj produkciji, odličnoj muzici i zabavi, te stoga jedva čekamo maj iduće godine!” – rekao je direktor Star Produkcije Alen Ključe.

Ulaznice će biti u prodaji na www.tickets.rs od petka, 17. novembra 2023. od 11.00 sati.

Članovi fan kluba Roda Stewarta će moći svoje ulaznice da obezbede u pretprodaji od četvrtka 16. novembra od 11.00 časova do petka 17. novembra do 11 časova.

Ne propustite nastup ove svetske megazvezde i obezbedite svoje ulaznice na vreme!

