Nansi Morehon: Najbolja pesnikinja Kube u zemlji Srbiji

Smederevo je više od grada, više od drevnog srpskog glavnog grada. Smederevo je srpska prestonica poezije.

Najugledniji pesnici sa svih meridijana svakog oktobra dolaze u Smederevo da bi svoje stihove recitovali pred izuzetnom publikom, ekspertima i organizatorima Smederevske pesničke jeseni. Ta manifestacija, ustanovljena 1970. godine, za proteklih pedeset godina okupila je više od dve hiljade pesnika iz svih krajeva sveta. U svojoj izdavačkoj delatnosti festival je objavio više od četiri stotine knjiga poezije, a festivalske programe je pratilo više od sto hiljada posetilaca! Rezultati koje bi poželela bilo koja zemlja, bilo koji grad, bilo koji festival.

- Verujem u pesničku obdarenost našeg naroda. Svi smo u duši pesnici. I neće biti krize poezije dok na ovakve priredbe ovoliko sveta dolazi - rekla je jednom Desanka Maksimović. Te reči potpisujem i ja, kao što bi to učinio i svaki ljubitelj poezije kad vidi prepunu salu Centra za kulturu u Smederevu.

Kvalitet iznad svega

Festival već nekoliko godina vodi Miljan Guberinić, koji se vodi načelom kvalitet iznad svega, ali i naročitu pažnju pruža pesnicima iz država koje nisu priznale nezavisnost Kosova i Metohije. Miljan je okupio mlad i energičan tim, koji me svake godine oduševi stručnošću, energijom, požrtvovanjem, teškim radom, ali i spontanošću i srdačnošću s kojima dočekuju svakog gosta.

Ove godine je Zlatni ključ Smedereva dobila kubanska pesnikinja Nansi Morehon (1944). To je najpoznatija i najprevođenija pesnikinja postrevolucionarne Kube. Dobitnica je mnogih nagrada, među kojima se izdvaja Nagrada kritike (1986) i Nacionalna nagrada za književnost Kube (2001). Direktorka je Centra za karipske studije u Kući Amerike u Havani, vodećem centru kubanske i latinskoameričke inteligencije.

Morehon u pesmama obrađuje teme etniciteta, polova, istorije, politike i afrokubanskog identiteta. Njeni stihovi opisuju kako su se pomešale španska i afrička kultura, stvorivši današnji kubanski identitet. Bavi se pravima žena u kubanskom društvu, naročito crnkinja. Poezija joj je prepuna razigranih zapažanja o sopstvenom narodu, s humorom i lirikom o duboko intimnim temama, ropstvu, duhovnosti, erotici. Suštinske teme dodiruje Morehon, a onda ih majstorski pretvara u stihove koji nalaze odjek u dušama njenih sugrađana. Za Kubance Morehon je više od pesnikinje: ona im je majka i sestra. Neko ko razume svakog Kubanca, njegove dnevne brige i muke, osećanja, ali i sve slojeve istorijskih muka i nepravdi i te kako prisutnih u svakodnevnom životu i psihi svakog čoveka ponaosob, ali i naroda kao nerazdeljive celine.

Prestonica sanjara

- Festivali poezije razvijaju prijateljstvo između pisca i publike, starijih i mlađih pesnika. Na njima se mogu upoznati fini sanjari za koje se dotad nije čulo - rekao je Dobrica Erić.

Smederevo je, zapravo, prestonica sanjara! Morehon je jedna od njih, to je bilo jasno dok smo slušali kako zaneseno govori svoje stihove, kako celu publiku njiše čas do istorijskih dubina, čas do najtananijih ljubavnih emocija. Sanjari su bili i svi prethodni dobitnici prestižnih smederevskih nagrada, a s njima postajemo i svi mi - publika, prijatelji, kolege i partneri festivala.

Pre dve godine potpisan je protokol o saradnji Smederevske pesničke jeseni i Udruženja za kulturu, umetnost i međunarodnu saradnju Adligat. U okviru te saradnje u Adligatov Muzej knjige i putovanja stiglo je oko dve stotine knjiga s posvetama koje su festivalu poklanjali značajni pesnici.

Dogovoreno je da pobednik festivala u Adligatu održi književno veče. Tako je sada i Nansi Morheon posetila Adligat i pred prepunom svečanom salom govorila svoje stihove. Tim dogovorom sad velikani svetske poezije nastupaju i u Beogradu pred probranom publikom koja ih voli i razume. Nansi je posetila Adligatove muzeje i toliko bila nadahnuta posetom da je odmah obavestila svoje kolege na Kubi o postojanju našeg projekta i potrebi da se uspostavi dugoročna institucionalna saradnja. Morehon je dobila i počasno članstvo u Adligatu.

Izložba retkih knjiga

U Smederevu je tokom festivala prikazana izložba starih i retkih knjiga o Kubi iz fonda Muzeja knjige i putovanja. Da bi propratio dodelu nagrade Nensi Morehon, s Kube je u Srbiju stigao i lično ministar kulture ove države Alpidio Alonso Grau. Žarko je želeo i da poseti Adligat, poseta je već bila zakazana, ali su ga zdravstveni problemi primorali da sve aktivnosti otkaže. Međutim, i sam pesnik, ministar je postao izuzetan uzor: recitovao je poeziju, a već time što je našao za shodno da pređe preko pola sveta da bi prisustvovao dodeli nagrade jednoj pesnikinji, pokazao je šta znači voleti poeziju, šta znači biti sanjar, čak i kad si ministar.

