DUCA MARKOVIĆ POSLEDNJI PUT POZDRAVILA SLUŠAOCE RADIJA: U penziju ću u avgustu i posao mi neće nedostajati!

Omiljeno TV lice Dubravka Duca Marković karijeru je počela pre 44 godine na Studiju B, a pre tri večeri poslednji put je bila pred mikrofonom i rekla "dobro veče" na Radio Beogradu. Sredinom avgusta odlazi u penziju, a posao joj neće nedostajati.

foto: Z. Škrbić

- Ostala sam u ponedeljak i bez glasa. Oprostila sam se od radija i neću više voditi program. Ne može da ti nedostaje nešto kad si u tome 44 godine. U avgustu ću imati i godine starosti za odlazak u penziju. Do tada ću raditi na radiju, družiti se s kolegama i ispijati kafe - kaže Duca za naš list i ponavlja svoje reči iz velike ispovesti za Kurir:

- Nadam se da ću biti vesela penzionerka, da ću i dalje šetati kuče i da ću dobiti neko unuče. Ceo život sam isterivala neku pravdu. Nije loše kad te zovu buntovnik. Sad više nisam. Davno sam shvatila da ne mogu da promenim svet. Prolazi vreme, pa se čovek određuje prema dobu.

foto: Privatna Arhiva

Dubravka Marković postala je omiljeno TV lice osamdesetih godina, prepoznavali su je po emisijama koje je vodila kao što su "Hit meseca" i "Igre bez granica".

- Mene svi uglavnom znaju po "Hitu meseca" i "Hitu godine". A ja iz svojih početaka na televiziji volim emisiju "Tebi kažem", koju sam radila s Minjom Subotom. Sećam se da smo putovali po Srbiji. Bili su sve to živi prenosi. Deca su pevala, crtala... Bilo je divno. Emisija "Igre bez granica" kruna je moje karijere, nešto najlepše i najizazovnije za mene kao novinara i voditelja. Dobila sam priliku da radim s kolegama iz šest evropskih zemalja. Putovali smo u te zemlje. Šou-program je bio veoma komplikovan za realizaciju. Igre nisu bile nameštene, a i dan-danas pamtim jednu igru i snimanje u Tuluzu. Zadatak je bio da voditelj sedi u čamcu i takmičar ga gura prema sredini bazena, gde on treba da nekom iglom probuši balon. Mi smo se bunili, jer smo se plašili šta će biti s nama ako upadnemo u vodu. Ali organizatori nas nisu uzeli za ozbiljno. Nas je predstavljala ekipa iz Bara. Sećam se da smo mi bili prvi u toj igri. Međutim, koleginica iz Italije nije mogla da se dogovori sa svojim takmičarem. On se iznervirao i prevrnuo joj je čamac. Naravno, ona se presvukla i snimalo se ponovo. To je epizoda koju pamtim. Trajalo je to samo godinu dana, a onda se raspala Jugoslavija - prisetila se Markovićeva.

