"OD 12. GODINE PARALELNO ŽIVIM DVA ŽIVOTA" Za srpskom glumicom uzdisao ceo svet a ona je bila nesrećna: NOĆAS SAM MNOGO PLAKALA...

Srpska filmska, televizijska i pozorišna glumica, diplomirana istoričarka umetnosti Neda Arnerić preminula je na današnji dan pre čeitir godine u 67. godini u svom stanu u Beogradu.

foto: Printscreen/Youtube/RTS

Njeno telo pronašao je brat za trpezarijskim stolom, kada je pozvao bravara jer se glumica nije javljala na telefon.

Glumica je rođena 15. jula 1953. godine u Knjaževcu, a njen prvi film "San" iz 1966. godine je od Nede napravio pravu zvezdu tadašnje Jugoslavije.

Prezime

Jednom prilikom Neda je u emisiji "Balkanskom ulicom" ispričala zanimljivosti o svom prezimenu.

- Arnerić je jedno staro prezime, Korčulansko. Ja rodoslov, moram da se pohvalim, imam negde iz 14. veka, tačno mogu da pamtim i vidim, ne da pamtim baš ne mogu, ali na papiru mogu da vidim ko su mi davni, davni preci. Arneri prezime je došlo od imena Arnerijus, to je bio neki naš čuveni predak koji se prezivao Dobroslavić, znači nismo ‘talijani - ispričala je tada Neda.

foto: Printscreen/Youtube

Svi pitaju da li smo ‘talijani, nismo, pa u njegovu čast je cela porodica uzela od njegovog imena i napravila prezime Arneri.

- A početkom 20. veka, kada se počela rasplamsavati priča o Jugoslaviji i slovenstvu, južnoslovenstvu, moj deda koji je bio veliki pobornik jugoslovenske ideje, ne samo on nego i pola porodice je dodalo “ić” na kraju da bi zvučalo što slovenskije, a pola je ostalo Arneri. To je znači jedna porodica - ispričala je glumica tada.

Bogata karijera

Jedne od zapaženijih uloga u Nedinoj karijeri jesu uloge u filmovima "Višnja na Tašmajdanu", "Užička republika", "Sutjeska", "Varljivo leto '68", "Ispravi se, Delfina" i mnogi drugi.

foto: Printscreen

Karijeru glumice počela je veoma rano. Kad je imala 10 godina počela je da uči glumu kod poznatog beogradskog glumca i reditelja Bate Miladinovića. Ujedno je bila i članica dečje dramske grupe Radio-televizije Beograd.

- Od 12 godine sam krenula da živim paralelno dva života. Ne znam da li je to pogodnost ili hendikep. Nekad mi se čini kao da sve ovo što mi se desilo, da se dogodilo nekoj drugoj osobi. Moj život bih mogla da podelim na sigurno pet života. Kada se setim perioda detinjstva, mogu da kežem da je ono bilo neobično, nesvakidašnje. Sa 24 godina sam bila strašno nezrela. Jer ja nisam išla u školu kao sva normalna deca, preskakala sam razrede a sa svojim vršnjacima se nisam ni družila - pričala je ona svojevremeno u emisiji "Studio Bulevar".

foto: Kurir/Milica Vujović

Istovremeno, pohađala je i časove baleta, a njen talenat je već s 13 video reditelj Puriša Đorđević, dodelivši joj ulogu u filmu "San", o deci kojoj je Drugi svetski rat raspršio snove. Nakon te uloge proglašena je za najlepšu ženu Jugoslovenske kinematografije i otvorio joj se put u slavu.

Napustila školu zbog posla

Završila je dva razreda beogradske Devete gimnazije i sa 16 godina već je bila upisala Akademiju za pozorište, film, radio i televiziju, u klasi profesora Milenka Maričića. Ali, kako je jednom otkrila medijima, Akademiju je samovoljno napustila nakon druge godine studija.

- Snimali smo "Sutjesku" i upoznala sam slavnu glumicu Mariu Schell i njenog supruga, reditelja Veita Relina. Dugo sam s njima pričala i pitala ih što bi bilo pametnije, da napustim uloge i film i završim studije ili da napustim Akademiju i nastavim da snimam filmove. Oboje su mi savetovali da nastavim da igram u filmovima, a da studije mogu završiti uvek i da bi to bio čisti gubitak vremena - rekla je novinarima kad je tek napunila 18 godina.

foto: Pritnscreen

Kajem se...

Legendarna glumica u jednom od poslednjih televizijskih gostovanja pričala je o svojoj karijeri. Ona je istakla kako je posle snimanja išla da vozi rolšue i skuplja salvete i da posao nije shvatala ozbljino.

- Kajem se što sam napustila školu, jer sam preskakala neke periode razvoja. Ta moja preskakanja i uletanja u periode koji su van onoga što nam je podareno nije baš najbolje, kasnije se plaća cena. Bolje je ići korak po korak u svemu. Sigurno snosim posledice takvog haotičnog života. Ja se naježim kada čujem da je 53 godine glume iza mene. Ne gledam se u ogledalo - prokomentarisala je Neda.

Sve oči u Nedu

foto: Damir Dervišagić, Nemanja Nikolić

Njen privatni život često je bio izložen očima javnosti, a najviše je intrigirao njen ljubavni život. Prvi put se udala za kolegu Dejana Karaklajića. Upoznali su se na snimanju filma "Užička republika" a zbog velike ljubavi koja se desila iznenada, nazvala je agenta i rekla mu da odbija ulogu jer se udaje.

Čak ni pretnje da zbog toga više neće dobijati inostrane uloge nisu ju uplašile i razuverile u njenoj odluci. Ipak, samo dve godine kasnije glumica se razvela, ali je s Karaklajićem ostala u prijateljskim odnosima do kraja života.

Zabranjena ljubav

Sledeći brak je takođe šokirao javnost. Sudbonosno “da” izvgovorila je slavnom glumcu Radetu Markoviću, koji je od nje bio stariji 32 godine i to je bila "zabranjena ljubav".

foto: Printscreen Youtube

- Ah, Rade Marković je i te kako značajan za mene. S njim sam proživela tri divne godine. Sada se začudim koliko je bio stariji od mene, ali među nama je fenomenalno uklapalo. Nisam shvatala zbog čega se svi zgražavaju i hvataju za glavu zbog nas dvoje, na čelu sa mojom mamom. Možete da zamislite - rekla je Neda Arnerić.

Konačno je našla svoju ljubav

Glumica je svoju ljubav našla sa Miloradom Neškovićem, sa kojim je bila u braku tri i po decenije, a njegovu smrt je teško podnela. Meštorović je bio ugledni doktor i predsednik Svetskog udruženja stručnjaka maksilofacijalne hirurgije, a upoznali u se kada je došao da gleda predstavu Mušica u pozorištu dvorište u septembru 1981. godine.

foto: Dragana Udovičić

- Imala sam sreću. Pre toga sam isprobavala svašta jer ne treba se vezivati za neke ljude koje znamo iz škole. Imam mnogo drugarica koje su se udale za svoje momke iz škole i sve što su imale u životu jeste taj jedan muškarac. Prvo treba da se proba svašta, da se tačno nađe koja ti vrsta ljudi treba. Mora tu malo da se uključi racio, ne može se samo ići za emocijama.

E, ja sam prvo isprobavala, a onda sam uključila i racio i shvatila da je on divan, plemenit, dobar, pošten, svetski čovek koji je mnogo putovao, koji će me uvek voditi i biti korak ispred mene. Možda i neće biti tako, ali ja ću imati osećaj da je on uvek ispred mene za jedan korak i vodi me - rekla je Neda jednom prilikom.

Nije imala dece

foto: Screenshot

Iako su se neizmerno voleli, slagali i vodili praktično savršen porodični život, jedna praznina je ostala - nisu imali dece.

U intervjuu koji je u oktobru 2019. godine dala za magazin Gloria, Neda je ispričala da ne žali što se nije ostvarila kao majka.

- Ma koliko sam želela da imam svoje dete, maltene sam srećna što ga nemam. Podizati zdravo dete u ovako nezdravim uslovima zaista je neverovatna odgovornost. Ništa mi se ne sviđa ovaj 21. vek, i bolje je što sam ušla u njega bez dece - izjavila je Neda Arnerić za pomenuti magazin.

Dnevnik

foto: Damir Dervišagić

Legendarna glumica pisala je 1971. godine dnevnik za ZAM dok je bila na snimanju jednog filma u Parizu. Mi vam u nastavku prenosimo odlomke.

14. aprila 1971. godine, Pariz

Prvo jutro u mom novom stanu i mom novom životu. Sinoć sam bila uznemirena. Dobila sam tremu, ali je danas već sve u redu. Osećam se kao domaćin u stanu koji podseća na boemsko mesto. Pripada nekom prijatelju reditelja Roberta Enrika. Sinoć me na aerodromu dočekao Robert i ja sam izrecitovala ono što si me naučila da kažem na francuskom.Bilo mu je smešno, ali i drago. Izveo me na večeru i odmah je počela moja dijeta. Hoću li to izdržati?

25. maj

foto: Dragana Udovičić

- Noćas sam mnogo plakala. Izgleda da je na svakom snimanju oko sredine filma kriza. Veliki je novac u pitanju i pooštren je odnos prema snimanju.

Borba

Nakon smrti muža Neda se dugo borila sa depresijom. U više navrata je hospitalizovana, zbog lošeg zdravstvenog stanja. Sahranjena je u Aleji Zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu.

