KONAČNO SAM DOBILA ULOGU ZBOG KOJE ĆE ME SVI MRZETI: Zbog njene Ljiljane u TOMI svi su plakali, a sad stiže nešto sasvim DRUGAČIJE

Glumicu Paulinu Manov trenutno gledamo svakog vikenda na Superstar kanalu u hit seriji "Toma". Iako je na javnoj sceni više od dve decenije, veliku pažnju gledalaca skrenula je na sebe baš ovog ulogom, dočaravši ženu kojoj je Toma Zdraković posvetio veliki hit "Ljiljana". Za Kurir dramska umetnica otkriva šta će joj doneti 2024. godina, a priseća se i druženja sa Žarkom Lauševićem.

foto: Marina Lopičić

Za mesec i po dana u Beogradskom dramskom pozorištu čeka vas premijera komada Anew Đordević "Pozicije deteta", nastalog po motivima filma Razmana Raduleskua i Kalina Petera Necera. Kakva je vaša nova uloga?

- Radujem se probama i premijeri zato što ovako nešto veliko nisam igrala sigurno deset godina u pozorištu. Dobila sam izuzetno kompleksnu, slojevitu, emotivnu ulogu. Prosto je ovo nešto najteže što sam dobila po izazovima.

S kakvim demonima se bori vaša junakinja?

- To je baš dobro pitanje. Ona je u trenutku kad sublimiše svoj život, ono što je bila i što je postala, i to kroz prizmu roditeljstva. Zanimljiva tema. Komad je smešten u milje estrade. Završila je književnost, ali piše tekstove za estradne umetnike. Potiče iz porodice koja je generacijama u policiji. Vrlo zanimljiv milje. U pitanju je drama, ali s dosta humora.

foto: Marina Lopičić

Da li je to neko koga poznajemo?

- Ne. Ovo nije takva vrsta uloge, da se oslanja na nekoga konkretno. U pitanju je autentičan i izmišljeni lik, koji ja kao glumica treba da dočaram. Mislim da je vrlo moguće da će me posle predstave mrzeti, konačno. (smeh)

To je najveći kompliment za glumca. Znači da ste uradili dobar posao, zar ne?

- Dobro je za glumca da se razvija i da se trudi da u svakom liku bude drugačiji. Lepota ovog posla je kako da osmisliš novi lik drugačijim sredstvima i da dođeš do toga da budeš drugačiji. Nije nimalo lako, ali u tome jeste lepota.

foto: PROMO/Aleksandar Kujučev

Publika kraj malih ekrana uživa u seriji "Toma". Da li ćemo do kraja videti i neke nove scene s Ljiljanom?

- Biće nekoliko scena koje nisu ušle u film. Ne znam kako će sve to izgledati, to je i za mene i za sve nas novo i veliko je uzbuđenje. Zajedno ćemo pratiti.

Čeka nas i premijera serije "Apsolutnih 100". U tom filmu ste počeli.

- Da. To je simbolična pojava. Nas nekoliko iz filma ćemo se pojaviti simbolično.

foto: Zorana Jevtić

Kako sa ove distance gledate na film Srdana Golubovića?

- Ulogu sam dobila na kastingu. U to vreme su se filmovi retko snimali, bilo je potpuno neverovatno. Odmah nakon tog filma sam snimala "Bumerang". U tom trenutku je reflektor baš bio na meni. E sad, šta se dalje dešavalo, to je druga priča.

foto: Promo

Kad se opet krug zatvorio, s Lazom ste ponovo u kadru u seriji "Drim-tim". koja kreće za nekoliko dana na Superstaru?

- Jedva čekam to da vidim. Maločas su me pitali da li je to izlazak iz zone komfora. To će glumački baš biti izlazak iz zone komfore. Gledaću kroz prste.

Šta vas natera da izađete iz zone komofra?

- Videćete. (smeh) Lik je potpuno drugačiji. U pitanju je komedija. Obožavam komediju, kažu mi da sam komičarka, ali mi ni drama ne ide loše. Volim da kad igram dramu tu bude i humora, mislim da je neophodno. Nepodnošljivo je za gledanje kad je čista drama. Publici je potreban predah. Volim da ljudima donosim radost.

foto: Firefly Production

Očekuje nas i premijera poslednje sezone "Kalkanskih krugova", a nemoguće je izostaviti pitanje o Žarku Lauševiću, čiji nas je odlazak pogodio...

- Osećam se privilegovano što sam imala prilike da ga upoznam i radim s njim. Radili smo tri projekta u protekloj godini. Njegov odlazak mi je izuzetno težak. Drago mi je što sam ga upoznala i učila od njega. Što sam imala prilike da vidim kakav je čovek bio i s koliko darova, koje nisu bili vidljivi javnosti kao pisanje i gluma. Bio je izuzetno duhovit i elokventan. Zvuči kao floskula, ali to je jedna velika tuga. Nedostajaće nam.

foto: Firefly Production

Imate pisca Vladimira Đurđevića u kući. Da li vas privlači pisanje i čitate li uloge koje radi za vas?

- Ne. To me apsolutno ne zanima. On radi svoje, ja svoje. Ne mogu da stignem da pročitam sve što napiše. To što radimo zajedno je na televiziji i čitam tek onda kada mi pošalje producent.

foto: Dado Đilas

Da li ima za vas odmora u 2024?

- Samo do kraja januara, a onda krećemo da radimo predstavu. U februaru ću biti maksimalno posvećena predstavi, jer je premijera u martu. Dalje ćemo videti. Čekamo snimanje "Kamiondžija" na leto i ko zna šta će još doneti 2024. godina.

Bonus video:

