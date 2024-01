"SREĆA JE NEUHVATLJIVA I KAO TAKVA JE NAJLEPŠA" Povratak Anđelke nakon porođaja, glumica kolegama žestoko ZAMERILA JEDNU STVAR

Glumica Anđelka Stević Žugić, koja je publici dobro poznata pod prezimenom Prpić, vratila se na male ekrane u novoj sezoni serije "Azbuka našeg života" Jelene Bajić Jočić. Dramska umetnica još jednom je udahnula poseban duh Sunčici, koja je neizmerna podrška glavnoj junakinji Vesni (Aleksandra Janković).

foto: Contrast Studios

Životne zgode i nezgode junaka ove priče, nastale u zajedničkoj produkciji "Kontrast studija" i Telekoma Srbija, privukle su veliku pažnju publike, koja radnim danima pomno prati dalji razvoj priče na Superstar kanalu. Iako je prethodnih meseci Anđelka Stević Žugić provela u medijskoj ilegali, kako bi se pripremila za dolazak na svet naslednice Čarne, glumica u razgovoru za Kurir otkriva šta nas očekuje u nastavku serije.

Po čemu se izdvaja "Azbuka našeg života"? Čime su vas privukle Sunčica i ova serija?

- Ne mogu reći da je "Azbuka" jedina, ali je svakako jedna od retkih domaćih serija na kojima se radilo tako studiozno, temeljno, posvećeno i s pažnjom na svakom detalju. Svi koji su učestvovali u stvaranju serije delili su tu posvećenost - od reditelja i cele ekipe koja stoji iza kamera, do nas glumaca, zajedno smo radili na tome da ostvarimo ideju koju je Jelena Bajić Jočić kao autor želela da donese. Ono po čemu se u pogledu sadržaja "Azbuka" izdvaja jeste njena radnja. Nekako smo, kada je reč o domaćim serijama, uglavnom preplavljeni mračnim i teškim temama, koje se bave onim najlošijim u ljudima. Te serije mahom nas suočavaju sa životnim opstankom.

foto: Contrast Studios

Kod "Azbuke" je specifično to što se bavi pričama koje se odnose na finiji deo ljudske duše, a koje su takođe sastavni deo našeg svakodnevnog života. To su teme koje su filigranski potpis naše svakodnevice. Serija se bavi nekim pitanjima koja nas sve muče iz dana u dan, kao što su kriza srednjih godina, i kod žena i kod muškaraca, problemi s decom, i to ne kad su ona mala, već u odraslom dobu, kada odlaze na fakultet i napuštaju porodični dom. U našoj televizijskoj ponudi do sada nije bilo takvih tema i to je jedan od glavnih razloga zašto sam prihvatila ulogu.

Da li je druga sezona ispunila vaša očekivanja?

- Radnja je nastavila da se razvija u istom smeru koji je zacrtan u prethodnim epizodama, s tim što je sada svaka situacija kroz koju prolaze junaci serije mnogo ozbiljnija i složenija. Vesna, Uroš, Ana, deca, pa čak i Sunčica i Lidija, svi su sad na nekom novom putu na kom dalje otkrivaju sebe. Od druge sezone očekujem još više. Verujem da za gledaoce najbolje tek sledi.

foto: Contrast Studios

Šta vam je bio najveći izazov?

- Bez sumnje, najteže mi je bilo da se posle dve godine, koliko je prošlo od prve sezone, vratim u svoj lik i izbegnem to da imitiram onu Sunčicu s početka. U samoj radnji imali smo vremenski skok od nekoliko meseci. Svi likovi doživeli su veliku promenu u odnosu na onaj trenutak kada smo ih upoznali. Život menja ljude, a tako je bilo i s našim junacima. Zato mi je najvažnije bilo da gledaocima sada donesem tu novu Sunčicu.

Koliko se Sunčica promenila?

- Ona je i dalje Vesnina pratnja i oslonac. Ipak, uz sve to, ona je osoba za sebe. Iako se čini da se serija bavi Vesninim problemom, kroz to kako se Sunčica pojavljuje u Vesninom životu otkrivamo da i Sunčica ima probleme s kojima se bori. Pre svega, vidimo da je ona žrtva stalnih pritisaka modernog vremena, koji nam nalažu da budemo mlađi nego što stvarno jesmo, da koristimo svaku sekundu u životu, da prihvatimo suludi tempo bez predaha. Uz sve to, ona je tu za Vesnu i pokušava da joj pomogne na načine koji su njoj najbliskiji.

foto: Contrast Studios

Hoće li Sunčica konačno pronaći odgovor na pitanje šta je to što će je učiniti srećnom i koja doza ljubavi je dovoljna da bi se neko osetio voljenim?

- Sreća je neuhvatljiva i kao takva je najlepša. Ni Sunčici, ni sebi, a ni gledaocima ne bih poželela da previše lako dođu do odgovora na to pitanje, jer kada ga otkrijete, postavlja se pitanje - šta dalje? Šta posle toga? Onda ponovo počinjemo potragu za nečim što će nas učiniti još srećnijim i tako možemo zauvek. Ono što želim svima jeste da nikad ne izgube volju za traganjem za srećom, jer je to ono što nas pokreće.