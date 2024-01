SIMFONIJSKI KONCERT TINI TARNER U ČAST PRVI PUT U BEOGRADU: Rok simfonija već osvojila srca publike u Zrenjaninu i Novom Sadu

Nakon dva uspešna koncerta u Zrenjaninu i Novom Sadu, u Beogradu će se u MTS dvorani u četvrtak 1. februara od 20 časova održati šou posvećen kraljici rokenrola Tini Tarner, odnosno koncert "Simply the best" rok simfonije.

Rasprodat koncert Zrenjaninske filharmonije u Srpskom narodnom pozorištu održan početkom novembra, kao i premijerno izvođenje u Zrenjaninu krajem avgusta, pokazali su da u Srbiji postoji ogromno interesovanje za lik i delo Tine Tarner (Tina Turner), ali i spoj orkestra sa rok zvukom.

I beogradska publika će imati priliku da uživa u nekim od njenih najvećih hitova kao što su "Proud Mary", "What's Love got to do with It", "Simply the best", "We don’t need another hero", "Private dancer", ali i u nekim ređe sviranim, a veoma značajnim, Tininim pesmama.

Čuvene balade su na prethodnim koncertima raznežile sve prisutne, a brzi ritmovi podigli sve na noge, čemu je doprinelo i izvanredno dirigovanje Mikice Jevtića. Osim najuticajnijih i najpoznatijih pesama kraljice roka, prisutni će moći da čuju i numere muzičara koji su delovali u sličnom periodu kada i Tina Tarner.

Vokalna solistkinja Julijana Vincan svojom pojavom, energijom, koreografijama, i naravno glasom oživljava sećanje na Tinu Tarner, dok će Aleksandar Bojović izvesti pesme bendova kao što su Gun’s and roses, Deep purple, AC/DC, ali i čuvene duete koji su obeležili Tininu svetsku karijeru.

Za razliku od prethodna dva koncerta, glavni novitet je što će na sceni biti data veća uloga fantastičnim pratećim vokalima, koji će imati i neke svoje solo numere, ali i koreografije koreografkinje Jovane Ikonić, koje će izvoditi zajedno sa Julijanom.

Podsetimo, Zrenjaninska filharmonija imaće koncert u MTS dvorani i 17. marta, kada nastupa sa bendom "Black Metallica tribute“ u okviru projekta "Black Simphony“, za koji se ulaznice takođe mogu nabaviti na internet stranici MTS dvorane.

