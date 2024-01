PRVO POJAVLJIVANJE MILOŠA BIKOVIĆA NAKON OPTUŽBI UKRAJINE: Glumac stigao na Mećavnik posebnim povodom, a evo šta je rekao

Glumac Miloš Biković stigao je na Kustendorf. Publika će večeras u okviru programske celine Novi autori moći da pogleda dugometražni film ruske rediteljke Sonje Karpunjine "Hoću muža" u kome tumači glavnu ulogu.

Dramski umetnik je na Mećavnik stigao sa rediteljkom filma "Hoću muža", Sonjom Karpunjinom, i rediteljem filma "Sluga 2", Klimom Šipenkom, sa kojim je rediteljka u braku.

- Oni su moji prijatelji i divan par. Drago mi je što mogu da ih nazovem prijateljima, različiti su po svojim senzibilitetima - poručio je Biković.

Glumac je na festivalu prvi put bio kao student s filmom "Puls", gde je igrao vampira, a majku mu je glumila Vesna Trivalić.

- Da, to je bilo baš davno, deluje kao da je bilo u prošlom životu. Kustendorf je uvek za mene bila jedna mala oaza slobode. Oslobođen si crvenog tepiha, koji nameće određene konvencije. Ima samo umetnost i realne prave vrednosti, koji jedan festival treba da ima. On je odaljen od svega što ograničava umetnost. Zato volim da dođem na Kustendorf - objasnio je glumac.

Sinoć je boravio u Višegradu, gde je premijerno prikazan film "Sluga 2", a otkrio je zbog čega se u ostvarenju ne čuje njegov glas.

- Klim Šipenko i ja smo radili film "Izazov" u kome je moj glas, ali u filmu "Sluga 2" se ne čuje moj glas. U prvom delu filma "Sluga" se nije čuo moj glas i onda smo zbog kontinuiteta lika ostavili da i u ovom delu filmu bude glas glumca koji me je ozvučavao u prvom delu. To je samo pristup filmu - objasnio je.

Budući da u Rusiji važi za veliku zvezdu, umetnik se osvrnuo na to šta je bilo presudno za toliki uspeh.

- Ne znam da li bi to bio jedan faktor. Bilo je tu malo sreće i puno rada na sebi. Negde između ta dva - rekao je, pa se nadovezao na problematiku glume na drugom jeziku.

- Možda je čak nekad olakšavajuće glumiti na drugom jeziku. Ako ti nedostaje reč nadomestiš je izrazom. Igrati na ruskom za mene je pokrenulo neke druge moje glumačke izraze koje nisam možda umeo da izrazim verbalno u tom momentu. To me je otvorilo kao glumca. Pretpostavljam kada bih krenuo da se ostvarujem kao glumac na Mandarinskom to bi otvorilo još jedan glumački opus. Koliko je teže toliko je i nagrađujuće - rekao je.

Na meti kritika Ukrajine

Podsećamo, Biković se pre nekoliko dana našao u centru skandala nakon što je optužen od strane ministarstva spoljnih poslova Ukrajine da podržava genocid, nakon čega se oglasilo i Ministarstvo spoljnih poslova Srbije.

Glumac se zbog ugovornih obaveza prema HBO i ruskim producentskim kućama neće oglašavati za medije na ovu temu.

