"GDE SE PREŽIVLJAVA, TAMO SE STALNO RATUJE, A SAOSEĆANJE SA SIROTINJOM JE VELIKA STVAR" Završen 17. Kustendorf, ovo su dobitnici

Tradicionalnim folkornim igrama i svečanom dodelom nagrada svečano je na Mećavniku završen 17. Kustendorf, a "Zlatno jaje" pripalo je filmu "Ljubičasta zemlja" Mihaila Gorobčuka iz Rusije.

"Srebrno jaje" osvojio je film "Šanti", Viveka Raija iz Indije, a "Bronzano jaje" osvojilo je ostvarenje "Niska trava" reditelja Davida Gaša iz Hrvatske.

Specijalno priznanje “Vilko Filač” takođe je otišlo u Davidove ruke.

Nagrada za najbolju fotografiju "Vilko Filač" pripalo je filmu "Maden" Maline Ingrid Johanson iz Švedske.

Žiri je odlučio da ovoj rediteljki dodeli i specijalno priznanje, kao i Nikosu Kiricisu iz Grčke za "Autoput slomljenog srca".

- Nisam pripremao govor. Mislio sam da nema šanse da dobijem nagradu. Imao sam problema s porodicom. Nagrada je ostvarenje mog sna - rekao je uplakani dobitnik Srebrnog jajeta, Vivek Rai.

Dobitnik Zlatnog jajeta, Mihail Gorobčuk nije bio tu da primi nagradu. Mihail se zahvalio žiriju, Kusturici, za najbolje dane u svom životu i da će uvek biti deo njegovog srca.

- Kako kaže filozof, tamo gde se preživljava, tamo se stalno ratuje. Sreća, nije nas još zahvatio požar, ali ono što je najljepše u vašim djelima je upravo to što vi imate smisla za one ljude koji su na neki način izbačeni na marginu društva. Što ne pravite filmove o bogatim kretenima nego se bavite onim što je bila karakteristika kinematografije sedamdesetih i osamdesetih godina. I to saosećanje sa sirotinjom je velika stvar. To sam ja radio čitav život. Al kad sam napravio prvi film, u Sarajevu su mi rekli "pusti ba Kusta tu sirotinju, daj nam malo glisera, malo auta, malo ljepih žena", ali ja mislim da ste vi na dobrom putu. Želim da se zahvalim, ne samo vama sa divnim filmovima nego i liniji autora koji su ove godine bili na našem festivalu. Danas smo gledali savršeni film, film koji ne govori mnogo, ne brblja, ne govori riječima nego govori smislom.

Ja ću završiti sa jednom replikom iz filma Komandante. Kada se komandant suoči sa ovim protestantima što nemaju dilemu oko toga da li treba da uzmu dijamante il ne. I onda on pita "pa dobro, zašto ste me pustili dva puta da budem živ" "zato što sam Talijan" - završio je Kusta svoj inspirativni govor na zatvaranju Festivala.

Pre ceremonije dodele nagrada i zatvaranja 17. Kustendorfa, publika je mogla da vidi film „Disco Boy“ I razgovor s italijanskim rediteljem Đakomom Abrucezeom.

Ko su ovogodišnji pobednici festivala i dobitnici nagrada Zlatno, Srebrno i Bronzano jaje, u konkurenciji 17 kratkih filmova iz 17 zemalja sveta, odlučio je međunarodni žiri – Sandro Veronezi, italijanski pisac i publicista, Bojana Panić, srpska glumica i Muzafarkon Erkinov, filmski režiser iz Uzbekistana.

Festival Kustendorf je osnovan 2008. godine od strane proslavljenog reditelja Emira Kusturice, već dugi niz godina okuplja vrhunske umetnike, filmske stvaraoce i kulturne entuzijaste iz celog sveta.

Tokom pet dana Drvengrad postaje mesto susreta afirmisanih filmskih stvaralaca i mladih autora, novih nada filmske umetnosti, a koji dolaze sa svih strana sveta od Amerike do Rusije.

(Kurir.rs/Ljubomir Radanov)

