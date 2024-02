ŠTA ĆE BITI SA MILOŠEM BIKOVIĆEM? Koliko dugo traje zabrana glumaca u svetu: Sve je moguće, ali se NIŠTA NE DEŠAVA PREKO NOĆI

Glumac Miloš Biković izgubio je ulogu u seriji "Beli lotos" nakon optužbi Ministarstva spoljnih poslova Ukrajine da podržava genocid.

Ipak, ovo nije prvi put da je neki dramski umetnik zabranjen zbog skandala, naročito u Holivudu.

Moć društvenih medija i javnog mnjenja s godinama postaje sve veća, te je sposobna da uzdigne, ali i uništi karijere čak i najcenjenijih ličnosti.

Kultura poništavanja je pojava u kojoj se pojedinci suočavaju s javnom osudom zbog svojih postupaka i predstavlja odlučujući aspekt modernog doba, a linija između slave i sramote postaje sve tanja.

Iako je slučaj otkazivanja angažmana Miloša Bikovića presedan u domaćoj kinematografiji, brojne holivudske zvezde doživele su sličnu sudbinu, te su od junaka sa ekrana postali žrtve u zamci mreže negativnog publiciteta

Šta posle zabrane?

Svaki slučaj zabranjivanja glumaca je specifičan, te povratak u javni život zavisi samo od umetnika. Neki članovi slavnog kluba zabranjenih u Holivudu nakon javnog linča koji su prošli u javnosti su samo slegnuli ramenima i krenuli dalje, ali su mnogi ipak ostali obeleženi.

Povratak je moguć, ali se on ne dešava preko noći, nekada su potrebne godine.

Za većinu poznatih koji se bore s mračnom stranom kulture otkazivanja, to je dug i bolan proces koji se ne završava čak ni kada ih sud proglasi nevinim po svim optužbama.

Primer je Mel Gibson, koji je deset godina bio na margini, a svoj veliki povratak dobio je 2016. godine. Ipak, pojedini glumci se nikada nisu oporavili i nisu uspeli da zasijaju.

Možda najbolji primer da je rad ključan za uspeh predstavlja slučaj Džonija Depa, koji je nakon optužbi koje je na njegov račun iznela Amber Herd ponovo počeo da snima, iako je godinama bio na pauzi.

Sličan recept za povratak imao je i Kejsi Aflek, koga je u javni svet vratila mala uloga u blokbasteru "Openhajmer", zatim Vinona Rajder, Miki Rurk i Vesli Snajps.

Šta će biti sa Bikovićem?

Iako je Biković zamenjen u seriji "Beli lotos", to ne znači da je on zvanično zabranjen u Americi ili na HBO. Takođe, on ima uspešnu karijeru u Srbiji i Rusiji, te neometano može da obavlja svoj posao, bez problema, kao što je radio sve ove godine.

Zbog toga se njegov slučaj umnogome razlikuje od sudbine holivudskih glumaca, jer su oni bili pod mnogo većim pritiskom i morali su da budu na prinudnoj pauzi.

