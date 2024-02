NEBOJŠA JE U SVAKOJ MOJOJ MOLITVI: Otac Milovan nije mogao da se pomiri sa odlaskom sina, a u jednoj stvari je PRONAŠAO UTEHU

Otac glumca Nebojše Glogovca, protojerej-stavrofor Milovan je preminuo noćas, šest godina nakon smrti sina. On je bio sveštenik u penziji, a o svom Nebojši uvek je govorio sa puno ljubavi.

Iako je od smrti Nebojše Glogovca prošlo šest godina, njegov otac nije mogao da se pomiri sa odlaskom svog naslednika.

- Nebojša je u svakoj mojoj molitvi, ali i u molitvi bratstva manastira Ostrog, Dečani i svuda gde su ga voleli i poštovali. U molitvi se kaže: Primite ga u svetlost lica Božijega. I on je tamo, u toj svetlosti - rekao je otac Nebojše Glogovca za "Večernje novosti".

Kako je tada objasnio cela porodica je bila izuzetno religiozna.

- Odrastao je u crkvi. U oltaru su njegovi prvi koraci. I sad se u crkvenom pevačkom društvu sećaju kovrdžavog dečaka koji je horu donosio naforu, na galeriji. Njega je oblikovala naša vera. I on je o tome nemalo puta govorio. Mislim da se sve vrednosti, sve vrline, kao i mane, iz kuće ponesu. Porodica je temelj. Sve što je kasnije nadogradio Nebojša je na tom temelju podizao. Ugradio u svoje sinove sve istinske vrednosti - istakao je Milovan Glogovac.

Kako je tada istakao, svoj mir pronašao je u veri i molitvi.

- Jeste muka. Jeste žalost. Jeste bol, neprebol… Ali, kad i danas stižu reči odasvud: Nebojša se nikad i nigde nije obrukao, to vam daje snagu da u molitvi i veri koju je i on živeo, nadvisite ličnu patnju. Molitva je najbolji lek, uteha i nada. Pre svega vera da je on sad sa Bogom živim, istinitim. Da je u boljem svetu od onog koji je ostavio. Uteha je i u tome što se on ostvario u ovozemaljskom životu - rekao je ranije za "Večernje novosti".

