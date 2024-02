BATA ŽIVOJINOVIĆ POSLE GODINA ČEKANJA STIŽE U ZAGRLJAJ SVOJE LULE: Proveli zajedno više od pola veka! Napokon će ih ponovo spojiti

Velikan srpskog glumišta Velimir Bata Živojinović biće premešten iz Aleje zaslužnih građana u Beogradu u njegovu rodnu Koraćicu. Dramski umetnik će od 1. maja počivati pored supruge Julijane Lule Živojinović, kao što je i želeo, potvrdio je za Kurir njihov sin Miljko.

foto: Aleksandar Jovanović Cile

- U planu je da se do 1. maja Batino telo prenese u Koraćicu. Cela porodica će se okupiti, doći će i moja sestra Jelena sa Kube. Bata i Lula su 60 godina proveli zajedno i sad ćemo ih ponovo spojiti, čime će biti ispunjena Batina poslednja želja. Počivaće u porti Crkve Svete Trojice u Koraćici, a njihov grob će gledati na porodičnu kuću. Sveštenik Željko Milić prihvatio je da očita molitvu kad se telo prenese. Spomenik je u procesu izrade, planiran je beli mermer - rekao je Miljko Živojinović u razgovoru za Kurir.

Ponovo zajedno

foto: Dado Đilas

Slavni glumac je preminuo 2016. godine, a porodica je nakon smrti Lule Živojinović 2019. godine zatražila da se njegovo telo prenese u Koraćicu.

- Dobili smo saglasnost pre četiri godine, međutim, ubrzo nakon toga je počela pandemija koronavirusa. Dve godine kasnije ponovo smo pokrenuli taj proces, ali ispostavilo se da u blizini prolaze vodovodne cevi kojima se snabdeva celo selo. Angažovali smo bager da se to sredi. Bagerista Dragan Živković, koji je izuzetno poštovao oca, to je uradio besplatno. Onda smo morali da sačekamo da prođe godinu dana kako bi se zemlja slegla i da bismo se uverili da neće doći do pucanja cevi, koje bi možda poplavile grobno mesto i ugrozile meštane. Sad su se stvorili uslovi za to - objasnio je sin legendarnog umetnika.

Grob Bate Živojinovića u Aleji foto: Ana Paunković

Dozvolu za premeštanje porodica je dobila još 2020. godine, kad je gradonačelnik Beograda prof. dr Zoran Radojičić potpisao saglasnost da se ekshumiraju posmrtni ostaci Živojinovića.

- Porodica Velimira Bate Živojinovića izrazila je želju da se ekshumiraju posmrtni ostaci našeg legendarnog glumca, sahranjenog u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju 2016. godine, i prenesu u portu Crkve Svete Trojice u Koraćici, Batinom rodnom mestu, za koje je, i pored sveta koji je obišao i koji mu se divio, bio i ostao izuzetno vezan. Grad Beograd poštuje volju porodice velikana jugoslovenskog i srpskog filma - navodi se u saopštenju koje je gradonačelnik izdao 2020. godine.

Legat

foto: Nebojša Mandić

Inicijativu da Velimir Bata Živojinović dobije legat u rodnoj Koraćici pokrenuli su još u februaru 2017. godine direktor Jugoslovenske kinoteke Radoslav Zelenović, muzičar Nele Karajlić i Dragovan Ignjatović iz Koraćice.

Deo umetničke zaostavštine Velimira Živojinovića već se nalazi u Kinoteci, gde je za njegov 90. rođendan otvoren legat, a Lula Živojinović je za muzej u Koraćici odlučila da pokloni mnogo ličnih stvari i fotografija.

foto: ATA Images

- Legat je još uvek u pripremi. Potrebno je da se prvo završi rekonstrukcija velike sale Kulturnog centra. Porodica je odabrala predmete koji će biti izloženi - rekao je Miljko Živojinović.

Direktor Centra za kulturu i turizam u Mladenovcu Branko Miloradović za Kurir je potvrdio da se radovi na legatu privode kraju.

foto: Nemanja Pančić

- Trenutno rekonstruišemo veliku salu, koja će biti glavna. Nakon toga ćemo početi da radimo na muzeju. Plan projekta je stigao, te očekujemo da radovi neometano teku i da ćemo do kraja godine završiti sve. Bata je vanvremenska ličnost i zbog toga želimo da njegov lik umrežimo sa savremenom tehnologijom kako bismo ga predstavili na najbolji mogući način - objasnio je Miloradović.

Ispred legata stajaće bista omiljenog glumca, koju će izraditi vajar Moma Dimitrijević.

Bista Bate Živojinovića foto: Ustupljene fotografije

- U pitanju je veliki portret urađen u klasičnom maniru. Bata će izgledati baš onako kako ga je narod upamtio - rekao je Dimitrijević za Kurir.

