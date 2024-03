POGLEDAJTE SCENU KOJU JE ANĐELA ODBILA DA IGRA S LEČIĆEM: Ovo su sporni kadrovi iz HIT SERIJE koje je odigrao drugi glumac (VIDEO)

Glumica Anđela Jovanović odbila je da glumi u seriji "Radio Mileva" u istoj sceni sa glumcem Branislavom Lečićem zbog “neprijatnog događaja iz prošlosti”. Lečić je trebalo da glumi čoveka koji je lažno optužen za seksualno uznemiravanje, a kako je Anđela Jovanović odbila da se u istom kadru nađe s njim, producenti popularne TV serije našli su zamenu.

⁃ Anđela glumi u seriji od početka i produkcija je uvažila njenu molbu kada je rekla da ne želi da joj partner bude Lečić - kaže izvor upoznat sa prilikama na snimanju. Kako otkriva, Lečića je zamenio jednako popularan glumac Irfan Mensur, a sporne scene su već i snimljene i emitovane.

Anđela u pomenutim scenama u "Radio Milevi" igra scenu u kojoj lažno svedoči protiv Mensura, koji u seriji igra direktora škole pred penzijom, a opisanu scenu pogledajte u videu u nastavku teksta:

00:27 Kako je Anđela Jovanović odbila da glumi scenu sa Branislavom Lečićem

Podsetimo, glumica Anđela Jovanović potvrdila je da je Lečić podneo tužbu protiv nje za povredu časti i ugleda.

- Da, tačno je da me je Branislav Lečić tužio sudu, jer sam odbila da igram s njim u seriji „Radio Mileva“. Odbila sam da igram zbog neprijatnog događaja iz prošlosti koji sam imala s njim. Ni sada, ni bilo kada u budućnosti ne želim da budem u istom kadru s tim čovekom kako zbog onoga kroz šta sam ja prošla, tako i principijelno, zbog onoga za šta su ga moje koleginice optuživale – rekla je kratko za „Blic“ Anđela Jovanović, ne želeći da govori o detaljima „neprijatnog iskustva iz prošlosti“, dok se Lečić malo potom oglasio javno povodom Anđelinih reči.

Glumac u tužbi tereti Anđelu Jovanović za povredu časti i ugleda i od nje traži da mu isplati novčani iznos od 300.000 dinara.

Šta piše u tužbi?

U Lečićevoj tužbi u koju je „Blic“ imao uvid, navodi se da „kada je tužena Anđela Jovanović saznala da Lečić treba da bude angažovan na snimanju serije "Radio Mileva", javno je negodovala i izjavila da ne želi da igra sa silovateljem i seksualnim napasnikom, te da će, ukoliko Lečić bude angažovan na snimanju serije, napustiti projekat iz revolta“.

Glumac Branislav Lečić se oglasio za Informer i potvrdio da je podneta tužba protiv Jovanovićeve.

- Tužili su je moji advokati zato što je to pitanje uskraćivanja prava na rad, to apsolutno nema niko pravo da radi i to je zakonski prekršaj. Detalje oko tužbe ne znam, to advokati radi, ali ona je učinila nešto što je van zakona. Ona nema pravo da nekom uskraćuje pravo na rad. Dan pred snimanje mi je javljeno da se neće snimati serija, a to se sve desilo njenom reakcijom. Advokati mi kažu da to nije dozvoljeno i da su zbog toga reagovali i da će ubuduće reagovati na svaku vrstu takvog ponašanja - rekao je Lečić.

