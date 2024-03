OŠTRA PORUKA MIRJANE KARANOVIĆ BRANISLAVU LEČIĆU: Obratila se javno pre početka suđenja s Anđelom Jovanović, evo šta je rekla

Pripremno ročište po tužbi Branislava Lečića protiv Anđele Jovanović, koja je odbila da igra s njim u seriji "Radio Mileva", održano je danas u Prvom osnovnom sudu u Beogradu.

Anđeli su ispred suda podršku pružile brojne kolege, među kojima je bila i glumica Mirjana Karanović.

Mirjana se neposredno pred početak suđenja indirektno obratila Branislavu Lečiću putem svog Instagram profila.

"Neću sa tobom u kadar", poručila je Mirjana.

Podsetimo, Anđela Jovanović Dudaš pala je u zagrljaj kolegama glumcima koji su u velikom broju došli da je podrže na prvom zakazanom ročištu po tužbi Branislava Lečića, koji od nje potražuje 300.000 dinara, pošto je odbila da igra sa njim u seriji "Radio Mileva".

01:00 Glumci koji su došli da daju podršku Anđeli Jovanović

Glumica se izgrlila sa kolegama koje su je dočekale aplauzom, sa kojim su je i ispratili u sud, govoreći joj:

- Bravo, samo se smej!

Suđenje zakazano za 30. septembar

Nakon održanog prvog ročišta, medijima se obratio advokat Anđele Jovanović, Goran Draganić.

- Danas je održano pripremno ročište, na sledećem ročištu biće saslušan gospodin Branislav Lečić, tužilac. Daće izjavu u svojstvu parničke strane. Kao što je na svakom pripremnom ročištu, svaka strana predlaže svoje svedoke i svoje dokaze. To je učinila i tužilačka strana, to je učinila i naša strana. Moraćemo da sačekamo, nažalost, suđenje je zakazano tek za 30. septembar. To je prilično dug period, ali to je što je. Što se tiče ostalih izjava gospođe Anđele Jovanović, ona je već dala izjavu i zato smo odlučili da sada ne daje izjavu. Mogu samo da kažem da je pravo svakog umetnika da odluči da će učestvovati u nekom projektu ili ne. Za sada je to toliko, moramo sačekati za dalje - rekao je Anđelin advokat Goran Draganić.

Bonus video:

00:27 Kako je Anđela Jovanović odbila da glumi scenu sa Branislavom Lečićem