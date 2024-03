"OSMI MART JE DAN KADA TREBA DA SE PODSETIMO TEKOVINA FEMINIZMA" Konstrakta za Kurir: Nastup na PZE je bila samo epizoda broj 2!

Konceptualna umetnica Ana Đurić Konstrakta zauzela je četvrto mesto na Pesmi za Evroviziju (PZE) s pesmom "Novo, bolje", kojom je ponovo pokazala da je samo svoja i posebna.

Pre dve godine je braneći boje Srbije osvojila srca širokih narodnih masa s numerom "In corpore sano", a i peto mesto na Evroviziji. Tada je dobila epitet svetske senzacije, a sada se ponovo prijavila sa željom da još jednom na autentičan način predstavi svoj rad.

foto: Luka Perić

Za Kurir Ana na Međunarodni dan žena sumira utiske s nacionalnog izbora, ali otkriva svoje planove za budućnost.

Završen je PZE. Da li ste zadovoljni i kakvi su vaši utisci? Šta je to Konstrakta zaboravila da kaže pa se vratila na festival?

- Zadovoljna sam onim što smo spakovali i izveli na festivalu. Ne da sam zaboravila nešto da kažem, nego sam sad zaboravila i šta sam to zaboravila da kažem (smeh). Šalu na stranu, ovo pojavljivanje na PZE smo označili kao epizodu broj dva i time ostavili otvoren prostor da se možda opet pojavimo na festivalu, ako bude bilo inspiracije.

Poslednjih dana se polemiše o statusu PZE kao relevantnog takmičenja.

- PZE je, već svi znamo, dobra platforma za promociju muzike koju prati široki krug gledalaca i slušalaca, i omogućava da uz prilično dobru produkciju, nalik evrovizijskoj, izvedete ono što ste zamislili. Moj je utisak da je PZE utvrdio poziciju bitnog zabavnog televizijskog festivala, što pokazuje i gledanost, da i dalje otvara prostor za neke manje poznate izvođače, a najdraže mi je to što sam videla da su svi učesnici zdušno učestvovali u osmišljavanju svog nastupa.

foto: Luka Perić

Čitate li komentare nakon svog nastupa? Da li ste razočarani kad vidite naslove tipa: "Ni novo, a ni bolje"? Imate li potrebu da objasnite i kažete nešto ljudima koji nisu shvatili poentu vašeg performansa i nove pesme?

- Mislim da sam bila jasna s porukom. Malo sam je čak i docrtala s telopom na kome piše NITI NOVO, NITI BOLJE. Dakle, to je osnovna ideja, razlog zašto je taj nastup u svojoj postavci isti. Ipak, postoji neki procenat ljudi do kojih to nije doprlo. Tu ne mislim na ljude kojima se prosto ne sviđa nastup. Mislim upravo na pitanja tipa: "A izvinite, šta je ovde novo i bolje?", "Mislila je da će joj dva puta proći ista fora", itd. Čini mi se da su pitanja te vrste samo odraz naše lenjosti u čitanju sadržaja i držanju nekog kontinuiteta.

Na osnovu snimaka stiče se utisak da su vam se najviše dopale pesme Dušana Kurtića i Zejne. Podršku na PZE vam je uputila i Zorica Brunclik. Da li biste mogli sebe da zamislite u nekoj vrsti kolaboracije s nekim od narodnjaka?

- Zašto da ne, ali nisam sigurna da bih mogla dobro da iznesem narodnu pesmu. Morala bih malo da vežbam, ali nije da mi nije u krvi što bi se reklo.

foto: Damir Dervišagić

Koje planove imaju Zemlja gruva i Konstrakta? Stiže li novi album i priprema li se koncert u Beogradu i možda i neka Beogradska arena?

- Ne bismo mi mogli da napunimo Arenu. Svakako, beogradski koncert će biti ove godine. Ne zna se još gde i kad. Radimo na novim pesmama, ali one neće biti u sklopu albuma. Prosto nemam kapacitet da sednem i odradim album, za to treba malo više slobodnog vremena. Idemo malo-pomalo, ne žurim.

foto: screenshot RTS

Šta mislite o izboru pesme "Ramonda" za Evrosong, odnosno o podeli i ratu između fanova Breskvice i Teja Dore?

- Drago mi je da smo izabrali pesmu modernije produkcije, koja daje materijal i za različite interpretacije i inspiraciju za vizuelno rešenje. Takođe, Teodora dobro izvodi pesmu, stoji iza nje kao autor i harizmatična je. Što se tiče sukoba koji je izazvan nezadovoljstvom zbog plasmana pesme "Gnezdo orlovo", on je na ivici između komičnog i pomalo opasnog.

Verujem da ni samoj Anđeli nije bilo prijatno da se nosi s teretom očekivanja pobede, sa optužbama koje je dobijala, pa i na kraju sa ovim zamešateljstvom koje je po već ustaljenom ovdašnjem mehanizmu izazivanja sukoba i podela postavilo "Gnezdo orlovo" naspram "Ramonde", odnosno Breskvicu naspram Teja Dore.

foto: Damir Dervišagić

S druge strane, ovakav scenario se mogao i očekivati čim je u tumačenje ušlo označavanje pesme "Gnezdo orlovo" kao prave srpske, jer svi znamo koliko je ovaj naš prostor zapaljiv kada se dotaknemo nacionalnog sentimenta, a znamo i da je osetljiv trenutak. Na kraju balade u priču se uvodi Ceca, koja razrešava sukob u šou-programu. Sve u svemu, u pitanju je zabavni program, da ne zaboravimo.

Da li je Osmi mart dan kada očekujete da dobijete poklon zato što ste žena ili dan kad treba da se podsetimo na borbu za ženska prava?

- Nesumnjivo je za mene to dan kada treba da se podsetimo tekovina feminizma, da se podsetimo da je ravnopravnost, nažalost, nešto za šta se borimo, a ne ono što se podrazumeva. Ali poklone ne odbijam (smeh).

foto: Luka Perić

Šta mislite o feminizmu?

- Teško je to sročiti, al' nek bude jednostavno - sve najbolje. Feministička zalaganja su na dobrobit svih nas, mada, neverovatno, i dalje ima ljudi koji doživljavaju feminizam kao nešto usmereno protiv muškaraca ili porodice. Zahvalna sam svim ljudima koji su aktivni feministi i feministkinje, koji su doprineli zaštiti žena, ugroženih po rodnom osnovu. A nasilja nad ženama ima, i onog očiglednog i onog skrivenog, koje bismo, verujem, teško otkrili bez feminizma. Susrećem se ponekad i s biznisima koji se ogrću u feministička zalaganja i čini mi se da to čini veliku štetu u doživljaju i razumevanju feminizma.

foto: Stefan Stojanović/ Mondo

Javno ste pružili podršku glumici Anđeli Jovanović. Da li nam fali više solidarnosti?

- Da. Da više mislimo o sebi kao delu zajednice.