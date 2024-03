ZATO ŠTO IM JE NOVAC TOLIKO VAŽAN, ZATO GA NIKADA NEMAJU: Lane o jednoj stvari nikada nije pričao, a ZBOG 100 DINARA odbio ulogu

Glumac Milan Lane Gutović (1946-2021) svojim talentom se upisao zlatnim slovima u istoriju domaće kinematografije, ali i na daskama koje život znače.

Bogata karijera

Poznat po brojnim televizijskim i pozorišnim ulogama, najviše će ostati upamćen po ulozi Srećka Šojića, karikiranog lika direktora koji je vremenom postao paradigma načina funkcionisanja privrednog sistema u Srbiji.

Filmsku karijeru započinje 1968. godine u filmu Radoša Novakovića "Bekstva", nakon koje je usledio bogati kinematografski opus.

Prvu glavnu ulogu igra 1979. u filmu Miće Miloševića "Drugarčine", koji ga je angažovao i 1981. za film "Laf u srcu", čiji su scenario pisali Siniša Pavić i Ljiljana Pavić, gde se epizodno pojavio kao Srećko Šojić.

Godinu dana kasnije, odlučuju da njegov lik prošire i snimaju film "Tesna koža", gde je sa Nikolom Simićem igrao jednu od glavnih uloga koja je doživela enormnu gledanost, te zbog toga snimaju nastavke 1987, 1988, 1991.

Osim toga veće i glavne uloge ostvaruje i u filmovima "Erogena zona", "Debeli i mršavi", "Crna Marija", "Majstor i Šampita", "Špijun na štiklama", "Uslovna sloboda" i "Sedam i po".

Beskompromisan

Pored bogate karijere, Gutović je bio poznat i po čvrstom stavu zbog koga nije pristajao na kompromise i bio je dosledan svojim principima.

Upravo je čvrst stav bio i razlog zbog koga je glumac odbio da bude deo ekipe serije "Srećni ljudi".

- Ja sam tražio jedan honorar pre nego što je počelo snimanje 'Srećnih ljudi'. A onda je došao producent i objasnio mi da ne može da mi da taj honorar zbog nekog poreza već može da mi da 100 dinara manje. E tada sam odustao - ispričao je Gutović u emisiji "TV lica kao sav normalan svet".

E baš jesu!

Lane Gutović je retko govorio o teškim trenucima koje je doživljavao, i direktno je rekao zbog čega su ga ljudi izneverili.

- Pare, one su osnovni element, one su sve i kada vam kažu nisu u pitanju pare, e baš jesu. Zato što im je novac toliko važan, zato ga nikada nemaju, a i za to malo novaca što dobiju oni su u stanju da zamene za svog druga, devojku, momka i tako dalje - ispričao je u emisiji "Balkanskom ulicom".

Tada je duhovito istakao i da danas na poseban način potpisuje poslovne ugovore.

- Visina mojih honorara ima suštinu presude. Nema pogađanja i nikad ne izgovaram visinu honorara bez prisustva kardiologa i neuropsihijatra - objasnio je u pomenutoj emisiji Gutović.

Narušeni porodični odnosi

Podsećamo, prethodnih dana rat oko nasledstva Laneta Gutovića glavna je tema domaćih medija. Milica Gutović iznela je u nedelju teške optužbe, te istakla da su nju i njenu sestru Nevenu isključili iz nasledstva nepravedno.

Ona je optužila jednu medicinsku sestru da je uvela dvojicu ljudi sa kojima nije bio u srodstvu kako bi se oformilo usmeno zaveštanje. Kako dalje tvrdi, njen otac je na dan kada je usmeno zaveštanje napravljeno, bio pod kiseoničkom maskom i kacigom, jer bez nje nije mogao da diše, a u prilog ovome u videu je podelila fotografiju svog oca od tog dana.

