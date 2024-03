"DOVOLJNO SAM ZREO, A JOŠ POKRETLJIV I MLAD" Zvezda serije "Tajne vinove loze" o zadacima koje dobija i poenti svog posla

Glumac Ivan Tomić jedan je od junaka i treće sezone serije "Tajne vinove loze" u kojoj je od početka. Lik advokata kog tumači našao je svoje mesto među vodećim junacima, pa ga je i publika shodno tome lepo prihvatila.

foto: Promo

Inače, ovaj glumac pune dve decenije igra pred kamerom, dok je u pozorištu znatno duže - trideset godina.

Kada je krenulo emitovanje "Tajni vinove loze" Ivan je verovao u njen uspeh.

- Predviđao sam ga i očekivao da će ljudi gledati ljubavnu priču zanimljivog glumačkog para koji čine Sloboda i Vojin. Vrlo mi je drago što sam u toj seriji. Nekoliko kolega je tu napravilo briljantne uloge, za šta je bilo i vremena i mesta. Ljudi vole da gledaju kad neko nešto dobro uradi sa svojim životom, a pre toga prođe kroz mnoga iskušenja i ispravi greške. Svi ih imamo i zato se vežemo za likove koji se bore. Gledamo i navijamo, to je divno. Drago mi je što sam u poziciji da pravim takve fantazije - ispričao je tada Ivan u intervjuu za TV Ekran.

foto: Ne igraj na Engleze promo

O tome da li te fantazije ikada gasnu kod glumca, ovaj dramski umetnik je pojasnio:

- To je veliko pitanje. Pozvaću se na dva izvora. Jedan je pesma pokojnog profesora režije i reditelja Miroslava Belovića o glumcu koji hoda scenom. Jedan stih kaže: "Da li još uvek u njemu nešto peva, neće da kaže." Da bi to ostalo da peva u nama, samo smo mi lično odgovorni. To što peva u nama je vrlo intimno, ali treba da ga imamo i da imamo hrabrost da ga podelimo. To je poenta našeg posla. S druge strane, jedan japanski srednjovekovni glumac napisao je knjigu "Cvet glume". Priča o tome kako se unutrašnji život glumca razvija od pupoljka kao cvet, pa vene... Prolazi kroz faze i negovanje tog cveta zadatak je svakog glumca.

foto: Promo

Postoje li najbolje godine za glumca?

- Vrlo je važno kako izgleda. Ovo je trenutak u kojem se moj izgled poklopio sa onim šta se traži. Dođu godine kad čovek može da bude plodniji, kad je dovoljno zreo, a još pokretljiv i mlad. A da li bih mogao ovako da igram da nisam odigrao sve one predstave u "Bošku Buhi", u BDP, u nekim alternativnim pozorištima? Mislim da ne. Ne postoji uspeh preko noći. Meni su ove uloge došle u trenutku kad sam za njih bio spreman i to je važno - istakao je Ivan.

