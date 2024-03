"JEDAN NEOČEKIVANI NUŠIĆ" Premijera Mister Dolara u Narodnom: On je ušao u sve pore sveta koji živimo i većini postao BOŽANSTVO

Predstava "Mister Dolar" u kojoj Branislav Nušić angažovano piše, u ovom slučaju, o moći novca i o tome u kojoj meri je novac, večni pokretač zbivanja u svetu – dajući mu time funkciju glavnog lika komada, biće premijerno izvedena 15. marta u 19:30 časova na Velikoj sceni Narodnog pozorišta u Beogradu.

Režija je poverena uzbudljivo talentovanom Milošu Loliću, pozorišnom stvaraocu evropskog renomea, koji prvi put u svojoj bogatoj i brojnim, prestižnim nagradama ovenčanoj karijeri, radi neki komad ovog slavnog pisca, nesumnjivo najvećeg komediografa u srpskoj književnosti.

Nakon praizvedbe 16. septembra 1932. godine u Narodnom pozorištu, ova komedija situacije s elementima komedije naravi u čijem fokusu je priča o skorojevićima koji lako dolaze do novca i onima koji im se ulaguju, vraća se ponovo, posle skoro jednog veka, na istu scenu, kao prava pozorišna magija, u novom, savremenom rediteljskom čitanju.

„Radnja se događa na žurci nekakve visoke klase, odnosno elite koja je istovremeno i politička i finansijska i korumpirana. Bez obzira na to što je komad napisan pre skoro jednog veka, njegova aktuelnost je do te mere prisutna da ne moram, čak, nijednim rediteljskim postupkom da ukazujem na to”, otkriva reditelj Lolić koji je bio zadužen i za idejno rešenje scenografije.

„Ta žurka i te kako govori i o našem vremenu. Nisu primenjive samo replike, nego i sve situacije. Ovaj tekst barata s dosta ozbiljnih tema bez da iko mora da ih podvlači, kao što je, na primer, klasno pitanje. Tu pre svega mislim na kelnera koga uzvisujemo na poziciju milionera i kako to utiče na sve ostale… Dakle, radeći ovaj komad, prvi put mi se događa da nemam potrebu za dekonstrukcijom, već Nušića ostavljam skoro, pa, integralno.

Bez obzira na to što smo radeći adaptaciju izbacili neke likove, mi smo mu, puni poverenja, prepustili da skoro sasvim integralno, vodi ovu predstavu onom pričom kako je on to oduvek i planirao. Pored toga, Nušić u ovom tekstu između tih svojih komičnih bravura, uspeva da provuče i tako neki haiku koji može da se koristi kao neka životna mantra”, kaže Lolić, koji u Narodnom pozorištu ponovo režira posle devet godina, kada je s velikim uspehom postavio Šilerovu „Mariju Stjuart”.

Lolićeva režija „Mister Dolara”, u dramatizaciji Periše Perišića, kao predstava za prave pozorišne sladokusce, uz jedinstven autorski pečat, donosi na scenu i originalnu tehno muziku, svedena, ali impresivna scenografska rešenja, upečatljive kostime i maestralnu glumu.

„Ova predstava je jedan neočekivani Nušić - Nušić 21. veka. Slika sveta koju nam Miloš Lolić daje kroz, kod Nušića uvek prisutnu, akcionu grupu likova je precizna, na globalnom nivou prepoznatljiva i ni malo obećavajuća. Mister Dolar je ušao u sve pore sveta koji živimo, većini postao božanstvo i ponosom zamenio stid. Nije više ni smešno...jer nas ispraznost sve više udaljava od srećnog kraja”, smatra umetnički direktor Drame Narodnog pozorišta Molina Udovički Fotez.

Nušićev „Mister Dolar“ bio je prijemčiv autorskom timu, pre svega zbog uzbudljive, u dramaturškom smislu, vodviljske tehnike i maštovitih komediografskih vizura društvenih grupa i pojedinaca koji ne biraju sredstva da se domognu novca, moći i časti, lakovanih-spakovanih po merilima buržoaskog skorojevićevskog društva.

„Tradicionalno tumačen, Nušić se smeje slabostima, a ne apsurdima ljudi i društva. U našem tumačenju problematizujemo tu tezu i postavljamo pitanje: šta se dešava kad se nušićevske scene prekomponuju, izmontiraju i zgusnu tako da vodviljski mehanizam preraste u bunjuelovski žur kojem se ne nazire ni početak ni kraj, ili u savremeni klupski parti s retro-obeležjima, ili zaošija, možda, u pravcu teatra apsurda ili crne kolibe na tragu D. Linča?! Trijumf razuma, smeha i žive reči nekad je mogao da posluži čak i moralnom ološu da osvesti svoje slabosti i da koliko-toliko koriguje svoje postupke. Slabo se piščeve racionalističke pobude čitaju danas, u postistorijskom, postteorijskom i postvrednosnom svetu, ali smo nastojali da ta nevesela spoznaja iako stvara svojevrsni šum (da ne kažem paradoks), ipak ne ugrozi ni našu pozorišnu viziju, ni zanosno komičnu i burlesknu nušićevsku igru – vrtoglavo veselu, arlekinski ironičnu i satiričnu , kaže dramaturg Periša Perišić.

Osim njega, kao umetnički tim ovog pozorišnog dela potpisuju se i Miraš Vuksanović (realizacija scenografije), Marija Marković Milojev (kostimografija), Nevena Glušica (komponovanje muzike), Irena Maksimović (koreografija dens-grupe) i dr Ljiljana Mrkić Popović (scenski govor).

U podeli su Nedim Nezirović, Teodora Dragićević, Radovan Vujović, Iva Milanović, Aleksandar Vučković, Kalina Kovačević, Jovan Jovanović, Aleksandar Srećković, Bojana Bambić, Nemanja Stamatović, Magdalena Mijatović, Vaja Dujović, Vučić Perović, Dragan Sekulić, Danilo Lončarević, Sofija Uzunović,Ivana Šćepanović, Sava Milutinović, Ana Janković, Milica Tomić, Larisa Radonjić, Danilo Fatić.

