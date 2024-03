DŽASTIN TIMBERLEJK OBJAVIO NOVI ALBUM: Poslednjih godina život mu prate skandali, a svi ga i dalje pamte kao vokala poznate grupe

Višestruko nagrađivani umetnik Džastin Timberlejk (Justin Timberlake) objavio je svoj šesti studijski album "Everything I Thought It Was" (RCA Records/Menart), navodi se u saopštenju za medije.

Na njegovom Youtube kanalu objavio je i spot za svoju pesmu "No Angels" koji je režirao Ti Vest. Na albumu ima čak 18 pesama.

foto: Charlotte Rutherford

Timberlejk je zabavljač, snimatelj, producent, tekstopisac i glumac, ali njegov život poslednjih godina prate skandali. On je prevario svoju suprugu Džesiku, ali mu je sve oprostila.

foto: AP/Jordan Strauss

Tokom svoje karijere prodao je više od 54 miliona albuma i 63 miliona singlova širom sveta, ali i dodatnih 70 miliona ploča kao glavni vokal grupe "NSYNC". On je osvojio deset nagrada Gremi u pop, dance i R&B žanrovima, uključujući njegove uspešne solo albume “Man of the Woods”, “The 20/20 Experience”, “FutureSex/LoveSounds” i njegov debitantski solo album “Justified” – kao i njegove saradnje s Jay-Z. Prikupio je preko 23 milijarde audio i video streamova širom sveta i osvojio četiri nagrade Emi za svoje nezaboravne nastupe u emisiji "Saturday Night Live".

foto: Charlotte Rutherford

Na velikom platnu pozajmio je svoj glas DreamWorksovim animiranim franšiznim fenomenima “Trolovi”, uključujući i treći deo iz 2023. godine. Njegov hit "Can't Stop the Feeling!" iz filma “ nominovan je za "Najbolju originalnu pesmu" na dodeli Oskara 2017.godine.