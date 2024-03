"TI MORAŠ DA IGRAŠ JER IMAŠ KREDIT U ŠVAJCARCIMA": Ćetkovića i Šotru hteli da posvađaju, a ovako je dobio ulogu u IVKOVOJ SLAVI

U RTS klubu u Beogradu predstavljena je monografija Zdravka Šotre "Mojih 500 glumaca", kapitalni izdavački poduhvat Službenog glasnika i RTS izdavaštva. O velikom autoru su govorili Svetlana Ceca Bojković, Sloboda Mićalović Ćetković, Vojin Ćetković, Ljubomir Bulajić i urednice izdanja Biljana Bošnjak Draganović i Vesna Smiljanić Rangelov.

foto: ATA images

- U prvi 65 godina Šotra je potpisao sedam režija u pozorištu, 67 TV drama, 26 igranih serija sa 234 epizode, 17 filmova, 12 dokumentarca, 22 emisije poezije i muzike, 29 snimaka i prenosa pozorišnih predstava. I sasvim smo sigurni da to nije sve, ali recimo da je to ta brojka. Knjiga je istorija jugoslovenskog i srpskog glumišta - rekla je na početku promocije domaćin programa Ana-Marija Simonović.

foto: ATA images

Najzanimljivije priče o Zdravku Šotri podelili su s publikom bračni par Sloboda i Vojin Ćetković.

- Kada počnete da radite sa Šotrom, stupate u neki oblik bračne zajednice. Kao da se zakunete na vernost. I on vama i vi njemu. I ko je prvi put igrao kod Šotre, igraće ceo vek. E sad, bogu hvala na njegovom hercegovačkom zdravlju. Mnogi su se naigrali kod njega. Postoje dva nivoa komunikacije s njim - lični i profesionalni. I za razliku od mnogih reditelja, on je te aspekte stalno mešao, čak i u jednoj jedinoj rečenici. Od mržnje do potpune ljubavi, od šapata do rike - otkrio je Ćetković.

foto: ATA images

On se prisetio kako je dobio ulogu Fizikusa u "Ivkovoj slavi":

- Zvao me i kaže: "Snimam film 'Ivkova slava', namenio sam ti veliku ulogu, ali producent te neće. I ja sam ti napisao jednu malu ulogu, ali ću je raspisati da imaš jedno desetak dana." Rekao sam mu da nije važno koliko ima dana snimanja, a onda mi je Šotra rekao: "Moram da ti dam ulogu jer imaš kredit u švajcarcima." Pokušali su da nas zavade razni producenti, neki nebitni saradnici, civili i novinari. Pričali su mi svašta o njemu, i njemu o meni, ali svaki put bismo nekako nas dvojica izjahali iz tog filma i odjahali na neki sledeći.

foto: Stefan Stojanović MONDO

Sloboda je zbog Šotre i snimanja serije "Nepobedivo srce" prekinula porodiljsko odsustvo.

- Anegdota ima zaista puno. Kad sam se porodila, deca su imala između šest i deset meseci, mene Šotra zove i kaže: "Snimam 'Nepovedivo srce', dođi." Tek sam se porodila. A on odgovara: "Ali, srećo, znaš, ja neću još dugo, ovo je meni i poslednje. Nećeš me valjda odbiti? Je l' ti to mene odbijaš?" Šta ću, ja ostavim decu. Spakujem kofere između podoja i snimanja. U jednom trenutku smo otišli u Pariz. Imala sam najboljeg vodiča na svetu.

foto: ATA images

Šotra me je upoznao, hodali smo šest sati bez pauze, meni je bilo stid da kažem da ne mogu da hodam, jer je on hodao, hodao, hodao. Uveče sam otišla s Tamarom Krcunovićom da mi pokaže Pariz i sad neki drugi deo. Vraćam se, zatičem hitnu pomoć ispred hotela, Šotra je ljut, zašto se ja ne odmaram pošto sutra snimam. I kaže meni producent: "Idi, hitno mu se izvini što si otišla da se prošetaš od sedam do 10, jako je ljut." Ja dolazim, on kaže: "Ti si majka, moraš da se odmoriš" - istakla je glumica.

foto: ATA images

Đavo me je poveo među glumce

Zdravko Šotra nasmejao je sve kad je rekao da je ovo tek njegovih prvih 65 godina.

- Neki me je đavo nagovorio među te glumce, da provedem ceo svoj život među njima. Hvala tom đavolu što me je to nagovorio. I sad, ovaj, evo, u ovoj priči se vidi da sam život proveo s ljudima koji su ne samo daroviti nego i ljudi iz dobrog doma, ljudi koji govore o osobenoj ličnosti. Dosta govorancije. Želim da počnem svojih novih 65 godina druženja s glumcima - rekao je autor knjige.

Bonus video:

02:38 40 GODINA OD EMITOVANJA LEGENDARNE SERIJE! Tanja, Aljoša i Šotra otkrili po čemu će pamtiti Priče iz majstorske radionice