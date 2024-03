"IMAO SAM SREĆU DA IGRAM SA MNOGIM OSKAROVCIMA" Dragan Mićanović o kolegi iz Engleske koji mu dao posao kad je tek stigao u London

Iako je odavno dokazao svoj zavidni status među kolegama, glumac Dragan Mićanović ne prestaje da oduševljava publiku novim ulogama. U karijeri je često igrao istorijske ličnosti, ali mu je poseban izazov bio zadatak da pred kamerama oživi lik pokojnog premijera Zorana Đinđića. Reč je o seriji "Sablja" čije emitovanje gledaoci željno iščekuju.

Inače, Dragan je deo svoje karijere gradio i u Engleskoj. Mada danas mnogi naši glumci slavu traže i u inostranstvu, Dragan je bio među prvima koji je u tome oprobao.

- Početak jeste bio težak ali imao sam sreću da posle nekoliko meseci prođem audiciju Šekspirovog Glob teatra koji je te sezone pravio Hamleta. Nisam imao iluzije da mogu da igram Engleze u njihovim serijama, a nemam ih ni danas. Ali, ni to više nije problem kada je ceo svet postao globalno selo. Opet, te uloge koje se pišu za nas strance nisu baš toliko zahtevne pa sam se malo umorio od njih. Izazovnije je igrati na svom jeziku. To me mnogo više uzbuđuje - rekao je Dragan u intervjuu za TV Ekran.

O tome kakav je njegov status trenutno u Engleskoj, glumac je dodao:

- Imam agenta, s vremena na vreme mi pošalje neki scenario ili poziv za audiciju na koje sve ređe odlazim.

Tamo je ograo rame uz rame s brojnim Oskarovcima. Tu su Entoni Hopkins, Ralf Fajns, Kris Rok...

- Imao sam sreću. Najdraži mi je Mark Rajlans koji je dobio Oskara za Spilbergov film "Most špijuna". On je igrao Hamleta kada sam ja igrao Fortinbrasa u Glob teatru. Za tih osam meseci zajedničkog rada dobro sam ga upoznao, divan je čovek i glumac. Tada je bio i umetnički direktor i on me je zapravo zaposlio i dao ugovor na godinu dana.

Na pitanje da li je uzbuđenje bilo veće tada ili kada je pre skoro tri i po decenije prvi put stao pred kameru u drami "Sile u vazduhu" kraj Petra Božovića, Bate Stojkovića, Olivere Marković, Petra Kralja...

- Mnogo veće kada sam igrao kraj Pere, Bate, Ljube Tadića, Olivere Marković, Mire Stupice... Imao sam sreću da sam igrao sa velikanima našeg glumišta. Sa svetskim zvezdama došao sam u kontakt kao glumac koji je prošao školu velikih naših glumaca, pa sam imao osnova da im pariram - zaključio je Dragan.

