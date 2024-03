"OVO JE ODA NAŠIM MAJKAMA, BAKAMA I PRABAKAMA" Nina Nešković o ulozi u seriji "Vazdušni most" i najtežoj sceni koju je snimila

Gotovo polovina života mlade glumice Nine Nešković pripada glumi. To da će joj baš to biti poziv, znala je od malih nogu, a to je i potvrdila kada je sa 16 godina prvi put stala pred kamere u seriji "Priđi bliže".

Uporedo je u pozorištu ostvarila zapažene uloge i dobila važna priznanja, među kojima i Sterijinu nagradu. Važne role odigrala je u serijama "Urgentni centar", "Jutro će promeniti sve", "Preživeti Beograd", "Državni službenik", "Močvara", "Kalkanski krugovi", a trenutno u ratnoj drami "Vazdušni most", koja se emituje na RTS 1 vikendom, likom Milice Jović dočarava sudbinu srpske supruge, majke i žene razapete između ljubavi, obaveza i straha za najmilije.

foto: Constras Studios

Kako ste doživeli ovaj zadatak?

- Serija "Vazdušni most" i ceo projekat "Heroji Halijarda" oda su našim bakama, prabakama, majkama. Poruka koju u sebi nosi Milica Jović snažna je i nedvosmislena. Žene su podnosile najveću žrtvu rata, ostajući trudne, sa decom u iščekivanju i strepnji. Baš zbog toga ih i doživljavam kao najveće heroine. Ova priča ima istorijsku pozadinu i otkriva nam jedan deo ratnih dešavanja o kojima se dosad nije mnogo znalo. Ipak, ovo je pre svega priča o mukama našeg napaćenog naroda i tim ženama koje na svojim plećima podnose najveću žrtvu svih ratova. Sudbina te trudne devojke, koja već ima dve ćerkice, najveći je motiv zbog kog sam prihvatila ovu ulogu.

Skrivena poruka ove priče postavlja pitanje o podelama i tome kako one utiču na budućnost naše zemlje i naroda. Kako vaša generacija gleda na to da na mladima svet ostaje?

- Podele su besmislene. Ukoliko verujete da su one moguće jedino na dobre i loše ljude, onda dolazite do toga da strah ne postoji. Ne brinite za budućnost, kojoj god generaciji da pripadate.

foto: Contrast Studios

Po čemu ćete pamtiti projekat "Heroji Halijarda"?

- Od prvog trenutka ovo je za mene bila velika i važna priča. S tremom i uzbuđenjem sam čekala premijeru filma, ali sam imala i ogromnu želju da vidim i seriju zbog svih onih priča za koje sam znala da će dobiti prostor na televiziji i koje će na malom ekranu biti ispričane do kraja. Rad na "Herojima Halijarda" i "Vazdušnom mostu" pamtiću po dragim ljudima, ekipi koja je bila fantastična i spremna na saradnju, ali i prijatnoj i opuštenoj atmosferi u kojoj smo imali dovoljno vremena za sve.

Šta vam je bio najveći izazov?

- Odgovornost je bila baviti se uopšte temom kao što je spasavanje savezničkih aviona sa okupirane teritorije, ali za mene je lično scena Miličinog porođaja bila najveći izazov, jer tu situaciju privatno nisam doživela. Za svakog glumca je uvek posebno zahtevno da dočara nešto što nema u ličnom iskustvu.

foto: Contrast Studios

Kako ste se slagali s kolegama na setu?

- Reč je o maestralnim glumcima i profesionalcima od kojih može da se uči. S većinom sam već imala prilike da radim i to je svakog puta divno iskustvo. Istakla bih devojčice koje su se prvi put pojavile na filmu, Srnu i Milicu, a igrale su Nikoline i moje ćerke. Radile su kao pravi profesionalci, iako su u tom trenutku imale samo pet i sedam godina. Ako i ne postanemo koleginice jednog dana, sigurna sam da rastu u dobre i odgovorne ljude.

Šta vam je bio najveći izazov dok ste se iz uloge u ulogu kretali ka sve ozbiljnijim i zahtevnijim likovima?

foto: Contrast Studios

- Najveći izazov u ovom sve bržem vremenu u kom živimo jeste ostati posvećen i dati svoj maksimum u svemu što radite. Trudim se da uvek bude tako i da izgovori za manje od toga ne postoje.

Da li ste se nekada razočarali ili pokajali zbog odluke da postanete glumica?

- Nikada. Koliko god da je teško ponekad baviti se ovim poslom, gluma bi uvek bila moj poziv i jedini izbor.

Šta nas očekuje u nastavku serije "Kalkanski krugovi"?

foto: Firefly Production

- Kao i uvek, biće iznenađenja i neočekivanih obrta.

Radite li na još nekoj novoj seriji ili filmu?

- Dok čekam novo snimanje, uskoro počinje emitovanje serije "Pasjača", kojoj se mnogo radujem. Naravno, tu je i redovni repertoar u mom Narodnom pozorištu.

