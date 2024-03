PISALI SU DA SMO TOKOM RATA BACALI SRPSKU DECU KAO HRANU LAVOVIMA! Sidran o devedesetima i SLOBI: "Narod je to gutao u euforiji"

Pesnik, pisac i scenarista kultnih filmova "Sjećaš li se Doli Bel" i "Otac na službenom putu" Abdulah Sidran preminuo je u subotu veče u 80. godini, preneli su bosanski mediji. On je nekoliko meseci bio u teškom zdravstvenom stanju, a tokom korone jedva je preživeo.

foto: Stefan Jokić

- Abdulah Sidran, duša koja se smirila. Družili smo se desetak godina, a poslednji put smo se se videli pre dvadesetak dana. Fizički je bio iscrpljen i teškog zdravstvenog stanja, ali svedočim da ga nikad nisam video mirnijeg i zadovoljnijeg. Ni na šta se više nije žalio. Svime je bio zadovoljan. A znao je da ide - ovako se od njega oprostio Semir Efendić, prijatelji i načelnik sarajevske opštine Novi grad.

foto: Dragan Kadić

Emotivnim rečima od velikana bosanske i jugoslovenske kulture se oprostila i pevačica Hanka Paldum.

- Za ovom našom sofrom bosanskom ostade još jedno prazno mesto. Odlaze nam dragi ljudi, odlaze velikani, otišao je naš veliki Abdulah Sidran, književnik, pesnik... Čovek, neumoran borac za pravdu i istinu! Otišao tiho, kao da je negde nakratko otputovao, u nadi da će nam se odnekud ponovo pojaviti! Da, baš kao "Otac na službenom putu", ili da je otputovao "U Zvornik i tamo srce ostavio". Da, tu je on, njegov prkosni bosanski duh je tu s nama i ostaće sve dok njegove misli pretočene u reči, ispisane u književnim delima, u pesmi, prozi... zlatnim slovima svetle u našim srcima! - napisala je pevačica Hanka Paldum, a od njega su se oprostile brojne javne ličnosti.

Sidran je rođen u Sarajevu 1944. godine. U književnosti se prvi put pojavio sredinom sedamdesetih godina. Na početku karijere uređivao je omladinske listove i časopise, predavačke tribine. Do aprila 1992. bio je zaposlen na RTV Sarajevo kao "vodeći dramaturg".

foto: Stefan Jokić

Objavio je 15 knjiga poezije i knjigu autobiografske proze "Otkup sirove kože" ("Službeni glasnik"). Izbori iz njegove poezije, u prevodu na nemački, francuski, italijanski, objavljeni su u Austriji, Francuskoj, Italiji. Dobitnik je Nagrade slobode francuskog PEN centra, Zmajeve nagrade i Šestoaprilske nagrade grada Sarajeva. Široj javnosti Sidran je najpoznatiji kao autor scenarija za filmove Emira Kusturice "Otac na službenom putu" i "Sjećaš li se Doli Bel", za šta nije mislio da je najvažnije u njegovom opusu.

- U Beogradu se o meni misli ono što su Miloševićeve tajne službe tvrdile. Godine 1992. pisalo se da Davorin Popović i Mirza Delibašić bacaju lavovima u našem zoološkom vrtu srpsku dece, a to je narod gutao u euforiji. Na taj način je o meni stvoren stereotip koji je laž. Meni nije prijatno da razgovaram o jednom delu svog rada. Nijedan od filmova koje je režirao Emir Kusturica nije značajniji od moje poezije i knjiga. Film ima trenutne učinke i efekte, a književnost duže traje. Što me ne pitaju za film "Kuduz"? Novinare više zanima da govorimo o Nemanji (Emiru Kusturicu), jer on prodaje štampu - ovako je za Kurir govorio pisac.

foto: Grigory Sysoev Sputnik Profimedia

Sukob i pomirenje sa Emirom Kusturicom punili su novine, a njihova saradnja nakon rata nije se desila.

- Kusturica se više ne bavi režijom. Zaboravio je da pravi filmove - ovako je za Kurir o svom saradniku govorio Sidran, koji je posebno bio ponosan na to što je bio majstorski kandidat u šahu.

Vreme i mesto sahrane biće naknadno saopšteni.