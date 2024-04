VEŠTO JE MANIPULISAO NAMA KOJI SMO GODINAMA SARAĐIVALI S NJIM: Tihana Lazović o slučaju Matanić: Sve počinje još na AKADEMIJI

Hrvatski reditelj Dalibor Matanić dobio je pre nešto više od mesec dana otkaz u velikoj evropskoj seriji, kampanji za jedan ženski časopis i predizbornom angažmanu za vodeću hrvatsku političku stranku zbog seksualnog uznemiravanja žena. Autor nekoliko filmova i serija "Novine", "Područje bez signala" i "Ćutanje" priznao je delo i javno se pokajao na društvenim mrežama.

serija Područje bez signala foto: Promo RTS

Branim žene 20 godina

- Mnogo je verzija ovih dana, a voleo bih ipak da čujete moju stranu. Više od 20 godina brinem na setu da žene imaju mir toliko potreban za glumačku koncentraciju i zato većina glumaca i voli da radi sa mnom jer ne dozvoljavam nikakva uznemiravanja, čak sam znao da dajem i otkaze onima koji ne bi poštovali mir glumica i ostalih saradnica. Kako to obično biva, znao sam svaki detalj u kadru koji bi snimao, no pritom, lično nisam bio svestan detalja svog ponašanja... Iskreno i neizmerno žalim zbog svojih neprimerenih postupaka, koji su izazvali kod pojedinih žena osećaj uznemirenosti i neprijatnosti. Nisam bio svestan svog pogrešnog pristupa prema koleginicama van seta. Ne postoji opravdanje ni izvinjenje za moje postupke - napisao je reditelj, a preneo je Večernji list.

foto: Dragan Kadić

On je objasnio da su za njegovo ponašanje krivi alkohol i droga.

- Tek sad, kad sam se samostalno prijavio u ustanovu za lečenje zavisnosti i u radu sa stručnim osobama, osvestio sam se da sam na neprimeren način uznemiravao koleginice. Sve se zbivalo u trenucima kad sam bio pod uticajem alkohola ili droga. Naš posao je užasno stresan, ali to me, naravno, nikako ne opravdava. Voleo bih pre svega da u ovome budem primer drugim kolegama, reč je o vrlo osetljivom terenu u kom se neki od nas očito ne snalaze najbolje. Delu žena već sam se lično izvinio i molio ih za oproštaj. Nastaviću to najponiznije i s punim respektom da radim tokom lečenja - rekao je Matanić i dodao:

- Priznajem svoje pogrešne postupke, ali apelujem na medije da zbog zaštite moje porodice ne dodaju priče i da se svakako priča na adekvatan način obradi i proveri, te da se ne meša s drugim slučajevima. Moja porodica je humanistički odgojena, mi ne znamo da mrzimo, mi ne zameramo onima koji su nas drugi dan zbog mojih grešaka odmah ostavili bez posla, stekli smo neke nove lepe prijatelje koji su spremni da pomognu. Najbitnije u svemu ovome je da sam se ja u potpunosti osvestio da je to što sam radio neprihvatljivo, toga nisam bio svestan i nisam razumeo svoju poziciju na ispravan način. Nema opravdanja za greške koje sam počinio, predan sam radu na sebi kako se takvo ponašanje i postupci ne bi nikada ponovili.

Molba za medije

Matanić je odmah ostao bez ugovora s produkcijskom kućim "Drugi plan", za koju je napravio serije koje su završile na HBO i Netfliksu.

- Spreman sam da snosim posledice, suočim se s problemima koje imam, ali molim sve, posebno medije, da budu obzirni prema mojoj porodici, koja s ovim nema ništa. Ostvario sam mnogo umetničkih uspeha za Hvratsku, ali verujte mi da bih iste sekunde sve to menjao samo da sam na trenutak bio bolji muž, bolji otac i manje povredio druge. Nakon ove izjave u potpunosti se povlačim iz javnosti i molim sve za razumevanje s obzirom na to da sam na lečenju upravo zbog problema koje sam uzrokovao - zaključio je Matanić, koji je obrisao svoj Fejsbuk nalog i zaključao profil na Instagramu.

foto: ATA images

Na svom Instagramu oglasila je danas i Tihana Lazović, koji godinama radi s Matanićem.

"To što moja saradnja sa Daliborom Matanićem nikada nije bila neprimerena, neprofesionalna i neprijatna, apsolutno ništa ne znači, štaviše potvrđuje da je vešto manipulisao nama koji smo godinama sarađivali s njim, napravio od nas majmune i vrlo lukavo "ciljao" svoje žrtve koje su uglavnom mlade devojke na početku svoje karijere.

Te mlade devojke, a i ja sam bila prilično nedavno mlada devojka, žrtve su ne samo Dalibora Matanića nego celog sistema, počevši od Akademije dramskih umetnosti na kojoj se decenijama štite nasilnici, počevši od Tonka Lonze pa sve do aktuelnog Ozrena Prohića, preko niza drugih prijavljenih profesora koji nisu interesantni javnosti kao Dalibor Matanić pa su ih, kao što se radi s sveštenicima pedofilima koje se šalje iz župe u župu (parohilja op. aut.), preselili na neko mesto gde su sigurni od krivičnog gonjenja, ali i dalje bezbrižno stvaraju svoju "umetnost", a neki, kako čujem, i dalje predaju na pomenutoj ustanovi.

Kada započnete svoj mladi život na takvoj školi, gde su navedeni profesori vaša jedina opcija, ako se neguje tišina i spuštena glava, ako se svaki oblik bunta kažnjava i čita kao "bila je neposlušna studentkinja, nećemo je primiti u ansambl", onda je jasno zašto naši poslodavci imaju sindrom Boga i uživaju svoju poziciju maksimalno. Svi smo odgovorni. Stojim i podržavam sve devojke i žene koje su ispričale svoje priče, nadam se da će ovo podstaći i ostale žrtve da istupe, progovore i prijave. Ne samo Dalibora Matanića. Sve njih", napisala je glumica.

foto: Beta Branislav Božić, Daragan Kadić, Nemanja Nikolić, Damir Dervišagić

Tihani je stigla podrška od Milene Radulović, Lene Bogdanović i Jelene Stupljanin.

"Tihana, svaka čast, kapa dole. Malo ko bi na tvom mestu ovako reagovao", napisela je Radulovićeva ispod njenog posta.

foto: Petar Aleksić

Jelena Stupljanin je navela:

"Tihana draga, svaka ti čast. Koliko je ovo što si napisala hrabro i bolno. Šaljem ti ogroman zagljaj, još više inspirisana tobom".

foto: Damir Dervišagić

I Lena je pružila podršku.

- Bravo, svaka časti! Neke naše kolege, zarad svojih, na njihovu sreću, “dobrih” iskustava i uspešnih saradnji sa nasilnicima - zatvaraju oči pred tuđim mukama i pretrpljenom zlostavljanju. Hvala na ovome, Tihana - rekla je dramska umetnica rodom iz Novog Sada.