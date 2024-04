MLADA AUTORKA IZ SRBIJE NAGRAĐENA NA SAJMU KNJIGA U BOLONJI: Specijalno priznanje Ani Petrović za knjigu "Stripoterapija"

Međunarodni sajam knjiga za decu počeo je u ponedeljak u Bolonji i trajaće do 11. aprila, a boje Srbije tradicionalno brani "Kreativni centar".

U velikoj konkurenciji posebnu pažnju na ovoj manifestaciji privuklo je delo Ane Petrović "Stripoterapija", koja je dobila važno priznanje od međunarodnog žirija, a njeno delo biće izloženo na Neverovatnoj polici za knjige.

- Sto naslova iz četrdeset zemalja svedoči o tome koliko u svakom kutku sveta iz godine u godinu nastaju sve kvalitetnije i inventivnije knjige za decu. Izdanja za mladu publiku se kreiraju s velikim poštovanjem prema njihovoj inteligenciji, radoznalosti i žeđi za znanjem. Knjige za najmlađe predstavljene na ovoj polici su radovi iznenađujuće inventivnosti. Pored dela afirmisanih autora, tu su i oni autori čija će imena postati poznata u budućnosti, jer popularnost uvek počinje malim koracima - ističe se u saopštenju žirija, koji čine međunarodni stručnjaci. Inače, Ana je za ovo delo ovenčana priznanjem "Duško Radović".

Štand "Kreativnog centra" biće mesto za razmenjivanje iskustava i utisaka s brojnim izdavačima i za prikazivanje novina u sopstvenoj produkciji.

Stranim izdavačima biće predstavljeni brojni srpski autori i njihova nova dela, među kojima se izdvajaju "Giga pravi more" Jasminke Petrović, radni list za predškolce "Easy English" Nede Nedić i Dušana Pavlića, "Matematičke avanture" Mirka Dejića i Branke Dejić, ali i nagrađivani roman "Petra je stvarno otišla" Aleksandre Jovanović.

Svetskoj javnosti biće predstavljeno i pet nagrađivanih naslova, koji su prevedeni na engleski jezik: "Leto kada sam naučila da letim" (The summer I learnt to fly) i "Sve je u redu" (It's all right) Jasminke Petrović, "Crna ptica" (The Black Bird) Aleksandre Jovanović, "Lovac na maslačke" (The dandelion hunter) Vesne Aleksić i "Sve što (ni)sam želela" (All I've (n)ever wanted).

Prevođenje ovih knjiga sufinansirano je iz budžeta Republike Srbije - Ministarstva kulture i informisanja.

