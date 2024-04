"SABLJA" DOBILA PRESTIŽNU NAGRADU U KANU: Najbolja glumačka interpretacija celog ansambla ide u ruke našim UMETNICIMA! (VIDEO)

Naša serija "Sablja" takmiči se u kategoriji dugog formata na Kanskom festivalu serija, a sada iz Kana stižu lepe vesti.

Naime, "Sablja" je dobila nagradu za najbolju glumačku interpretaciju celog ansambla.

Kada su prglašeni pobednici, odnosno kada je voditeljka rekla da je ceo ansambl dobio nagradu, cela sala je aplaudirala, a čuli su se i povici odobravanja.

Milica Gojković i Lazar Tasić su primili Zlatnu palmu, a oduševljena i uzbuđena Milica je rekla da je njihov engleski loš, a Lazar je uz osmeh dodao da se uopšte nisu pripremali za govor na šta je sala reagovala velikim aplauzom.

- Hvala vam, velika je čast samo biti ovde sa vama večeras... Mislim, primamo nagradu pred Majkolm Daglasom, za ime sveta.. Prvo da se zahvalimo žiriju, ovo nam mnogo znači. Velika je čast, zahvaljujemo se producentu Snežani koja je uvek uz mlade glumce i velike podrška svima, hvala rediteljima Vladi i Goranu koji nas nisu pritiskali, pa smo mogli da dozvolimo sebi da padnemo i budemo nesavršeni, a taj osećaj je bio veoma oslobađajuć za nas... mogli smo da budemo kreativni. Dali ste nam slobodu! I hvala vam na tome, mnogo vas volimo - rekla je Milica, a Lazar je dodao:

- Nisam ni pomišljao na nagradu uzevši u obzir da je ovo moja prva glavna uloga, prvi festival u životu... Hvala vam -

Priča iz Srbije o ubistvu Zorana Đinđića odabrana je da bude u konkurenciji sa osam serija iz celog sveta za ovogodišnju glavnu takmičarsku selekciju festivala, koji se održava od 5. do 10. aprila.

Prve dve epizode serije "Sablja" prikazane su ranije ove nedelje u dvorani "Limijer", čime je ta serija postala prvi televizijski projekat iz Srbije premijerno prikazan na Kanskom festivalu.

Da podsetimo, radnja prati dešavanja neposredno pre i nakon ubistva tadašnjeg premijera Srbije Zorana Đinđić. Atentat je izvršen 2003, svega godinu dana nakon što je u Hagu otvoren proces protiv bivšeg predsednika Jugoslavije Slobodana Miloševića.

Glavne uloge u seriji tumače Dragan Mićanović, Milica Gojković, Ljubomir Bandović i mladi Lazar Tasić. Reditelji serije su Goran Stanković i Vladimir Tagić, a scenaristi Dejan Prćić, Marjan Alčevski, Maja Pelević, Vladimir Tagić i Goran Stanković.

Produkciju serije, za koju je ideju dao RTS, potpisuju Radio-televizija Srbije i "This and That Productions". Za distribuciju serije u svetu zadužen je Beta film.

