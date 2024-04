NAŠ ČUVENI GLUMAC SAHRANJEN U TAJNOSTI: Igrao je u više od 70 filmova i serija, a po jednoj ulozi ćemo ga POSEBNO PAMTITI

Na Novom groblju u Beogradu danas je u tišini i bez medijske pompe sahranjen srpski pozorišni, TV i filmski glumac Ranko Kovačević, saznaje Kurir.

Ranko je preminuo pre nekoliko dana u 90. godini, a njegovu karijeru obeležili su epizodni likovi. Ipak, njegova filmografija otkriva da se iza njegovog imena stoji prava glumčina sa više od 70 uloga. Od "Uzavrelog grada" Veljka Bulajića, "Kamiondžija" Gordana Mihića ili "Otpisanih" Ace Đorđevića, Kovačević je ostavio svoj pečat u kultnim delima. Pre nekoliko godina igrao je u seriji "Nemanjići - rađanje kraljevine" i od najvećih kritizera tada je on izmamio osmeh odobravanja za ulogu pape Celestina Trećeg.

Ranko je rođen 1934. u Sokolcu (tada – Kraljevina Jugoslavija).

Kovačević je igrao i u seriji "Nemanjići", kada je za Srpski telegraf kada je rekao mu je uloga rimskog pape bila intrigantna i da je podrobno iščitavao sudbinu ovog katoličkog velikodostojnika.

- Uloga je efektna, ali mi je žao što je prepolovljena. Da li u montaži ili kako, najbolji deo njegove priče je isečen. Znao sam da je uloga mala, ali ja sam starog kova i kako su me učili da male uloge ne postoje, ja sam se za nju pripremao čitajući o životu ovog pape. Želeo sam da uhvatim deo atmosfere, vremena, njegovog ideološkog pogleda na Srbe - rekao je Kovačević.

On se tada osvrnuo i na svoju karijeru.

- Ja sam već dugo u penziji i već sam, pravo da vam kažem, i zaboravljen. Otišao sam tamo, napravili smo jednu probu, jedan dubl i odmah snimili. Svi su bili oduševljeni, sve je bilo savršeno - izjavio je rođeni Sarajlija, koji odavno živi u Beogradu.

Karijeru je započeo u pozorištu i, kako kaže, širom ondašnje velike Jugoslavije gotovo da nema većeg teatra na čiju scenu nije stupio.

- Često sam menjao pozorišta, išao od jednog do drugog. Bilo je dobro i to što je naša generacija glumaca radila mnogo filmskih koprodukcija. Radili smo sa Englezima, Nemcima, sa Italijanima... to bi nam uvek dobro došlo jer su glumačke plate uvek bile male - zaključio je tada Kovačević.

Vest o njegovoj smrti objavio je samo portal koji se bavi filmom.

