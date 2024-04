GLUMICA IZ NIŠA IVANA NEDOVIĆ PROSLAVILA 40 GODINA NA SCENI: U mojoj kući se samo za ručkom ne priča o pozorištu

Ivana Nedović, jedna od najpoznatijih niških glumica, proslavlja ove godine 40 godina rada. Jubilej, kako i dolikuje, obeležila je proteklog vikenda na sceni premijerom monodrame "Tango onlajn" u Narodnom pozorištu u Nišu. Ivana igra političarku koja sa svojim sagovornicima komunicira preko interneta.

Uvek može bolje

Dramska umetnica i njen suprug i glumac Miroljub Riki Nedović, koji potpisuje tekst i režiju ovog komada, sreli su se s novinarima uoči premijere, gde su otkrili koliko je snage bilo potrebno da se održe 40 godina na sceni, ali i u braku.

foto: Narodno pozorište Niš i privatna arhiva

Zato s pravom nose epitet najpoznatijeg glumačkog para u Nišu.

- Posle 40 godina karijere prvo pomislim na trajanje. Sve vreme me je bilo. Nisam imala drastične pauze u karijeri. To u ovom poslu može da se desi i da vas jednostavno nema na oglasnoj tabli u podeli. Naravno, nisam uvek bila zadovoljna, jer glumac uvek misli da može bolje. Nije to samo moja priča, ali sve u svemu, kada se osvrnem na 40 proteklih godina, nisam imala pauze, da nestanem sa scene. Istina, kada su bile neke sušne godine u Narodnom pozorištu, kada je nastupila neka oseka, onda sam radila sa svojim suprugom Rikijem u Off teatru - objašnjava Ivana Nedović.

foto: Narodno pozorište Niš i privatna arhiva

Ona dodaje da nema striktnih linija podele kada deli porodični i poslovni život.

Kako je primetio jedan novinar, 40 godina je sa suprugom i u kući i na poslu. - Nas dvoje se trudimo kada dođemo kući da nekako posao, pozorište i drugo ne uvlačimo u dom, ali često to nije tako. Moja porodica je pozorišna manufaktura, i ćerka Nađa nam je glumica, i trudimo se da pričamo o ručku, plaćanju struje, računa, ali onda se i kod kuće duhovno vratimo u pozorište. Sve se to prepliće - objašnjava Ivana.

foto: Narodno pozorište Niš i privatna arhiva

Ona se dotakla i priče o najnovijoj predstavi "Tango onlajn".

- Ova monodrama nije uobičajena, utoliko što to nije ustaljena komunikacija glumca s publikom, već ja razgovaram sa svojih dvanaestoro kolega i koleginica tako da činimo radnju predstave i plešemo taj tango kroz priču. Ali, ja sam sama na sceni, pa će to biti verovatno zanimljivo. Malo je i tehnički zahtevnije, a potrebna je i velika koncentracija. Imam i malu tremu jer je sve na meni - kaže nasmejana Ivana, koja je 20 godina vodila pozorište mladih "Treća polovina".

Impresivna biografija

Ivana Nedović je počela 1983. godine u Lutkarskom pozorištu, da bi u Narodno pozorište prešla 1990. godine. Na sceni je odigrala preko 100 uloga. Prva nagrada, kako i sama kaže, jeste uloga Rozalije u predstavi "Simfonija u bolu". Nagradu na festivalu "Joakim Vujić" dobila je za ulogu Nine Zarečne u drami "Galeb". Igrala je i dobijala nagrade u predstavama "Mrtve duše", "Violinista na krovu", a u predstavi "Sladoled" glumi majku i za tu ulogu je dobila nagradu za najbolju žensku ulogu na Festivalu duo drame u Topoli 2022. godine. Nedovićeva je dobitnica najviše nagrade Grada Niša 1990. godine za izuzetan doprinos kulturi.

foto: Narodno pozorište Niš i privatna arhiva

Ivana i Riki Nedović žive na Paliluli u Nišu, imaju dve ćerke i četvoricu unuka.