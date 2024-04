SVETSKI DAN KNJIGE U BEOGRADU: Glumci iz popularne serije i javne ličnosti kao bibliotekari, a stiže i Kristin Rušifte

Datum rođenja, odnosno smrti Vilijama Šekspira i Migela de Servantesa Unesko je proglasio praznikom pisane reči kao podsticaj čitanju. I u Srbiji će danas biti organizovan niz manifestacija.

Biblioteka grada Beograda organizuje od 12 do 13 sati akciju "Svi smo u biblioteci!" Poznate ličnosti rade kao bibliotekari.

foto: Contrast Studios

Člansku kartu upola cene ili neku knjigu će vam uručiti glumci Jovan Jovanović, Branka Pujić, zvezde serije "Azbuka našeg života" Isidora Simijonović, Aleksandra Janković, Jadran Malkovič, Miona Marković, pisci Vesna Kapor, Miomir Petrović i rediteljka Jelena Bajić.

Kristin Rušifte, poznata norveška autorka i ilustratorka, dolazi u Beograd. Njena knjiga "Svi se brojimo" izazvala je veliku pažnju širom sveta i dosad je prevedena na 42 jezika! U Srbiji je objavljena 2019. godine u izdanju "Kreativnog centra".

foto: Kreativni centar, Promo

Povodom Svetskog dana knjige, ona će se družiti s čitaocima u Beogradu, a u okviru posete održaće i predavanje studentima Grupe za skandinavistiku Filološkog fakulteta.

"Svi se brojimo" po mnogo čemu je neobična i zabavna knjiga namenjena čitaocima različitih uzrasta. To je knjiga otkrivalica, u kojoj će radoznalci oštrog oka otkriti mnoge male i velike tajne običnih i neobičnih ljudi. To je i knjiga brojalica, u kojoj najmlađi čitaoci mogu da prebrojavaju junake. Uz sve to, ona nam prenosi plemenite poruke o važnosti uvažavanja drugih i razvijanja tolerancije u svetu koji nas okružuje.

Kristin će sutra posetiti Dečje odeljenje Biblioteke grada Beograda "Čika Jova Zmaj", gde će se družiti s učenicima drugog razreda iz jedne od obližnjih škola.

foto: Privatna Arhiva

Oko 3.000 naslova za 155 biblioteka

Povodom 30 godina Muzeja Cepter, ova ustanova kulture pokreće veliku akciju poklanjanja svojih izdanja bibliotekama širom Srbije. U našoj zemlji postoji 155 biblioteka koje će uskoro postati bogatije izdanjima koje je objavila ova kuća, navodi se u saopštenju za medije. Akcija podrazumeva darivanje od skoro 3.000 knjiga koje se tiču naših velikih umetnika, a svojevrsna su hronika kulturnih zbivanja u Srbiji proteklih četiri-pet decenija.