TRI LEGENDE NA JEDNOJ FOTOGRAFIJI Evo šta o dobitniku nagrade grada i direktoru DKCB Draganu Mariću kažu Peđolino i Branko Kockica

Direktoru Dečjeg kulturnog centra Beograd Draganu Mariću uručena Nagrada grada Beograda „Despot Stefan Lazarević“ za 2023. godinu, koja se dodeljuje za rad i stvaralaštvo u više kategorija zaslužnim pojedincima koji su svojim radom u prethodnoj godini izuzetno unapredili kulturni, naučni, privredni i sportski život u Beogradu.

foto: Ustupljene fotografije

Među dvadeset devet dobitnika koji su primili nagradu iz oblasti književnosti, filmskog i radio-televizijskog stvaralaštva, društvenih i prirodnih nauka, medicine, poljoprivrede i sporta, je i profesor mr Dragan Marić, direktor Dečjeg kulturnog centra Beograd, koji je dobio Nagradu grada Beograda za dugogodišnji rad i trajni doprinos razvoju grada Beograda.

- Nema ozbiljnijeg, odgovornijeg, težeg i lepšeg posla od vaspitavanja naše dece i napora da odrastaju u dobre, vredne i divne ljude sa pozitivnim sistemom vrednosti. Oni su budućnost ovog grada, svakog grada, cele Srbije. Svest o važnosti rada za decu i sa decom je svest o sutrašnjici našeg društva. Dečji kulturni centar Beograd je mesto u kom se razvija zdrava, lepa budućnost Beograda i ja sam ponosan što zajedno sa svojim malim ali vrednim timom mogu da doprinesem razvoju kulture i kulturnih navika kod dece i mladih – izjavio je Dragan Marić.

foto: Ustupljene fotografije

- Jednoga dana kada ne bude ni vas, ni mene, ni Dragana Caleta Marića, ono što je uradio i što sada radi za decu Beograda itekako će da bude živo, zdravo i utkano u temelje srpskog prestonog grada despota Stefana Lazarevića. Dragan Cale Marić, direktor Dečjeg kulturnog centra Beograd, retka je zverka među nama. On je čarobnjak u vremenu u kom nam nedostaju čarobni ljudi, on je neverovatno spretan menadžer, iznenađujuće talentovan da namiriše prave sadržaje i mlade stvaraoce za decu i da na sve to, osmišljava dragocene manifestacije i programe. On je pravi tra-ta-ta-tirac, a već sam izgubio nadu da ću ga ikada sresti – rekao je Branko Milićević, poznatiji kao Branko Kockica, koji je između ostalih i predložio direktora Dečjeg kulturnog centra Beograd za laureata ove prestižne nagrade.

foto: Zorana Jevtić

- U poslednjih deset godina, odlazak sa scene jedne velike generacije stvaralaca za decu predvođene Donkom Špiček, Minjom Subotom, Radoslavom Graićem, zabrinuo je nas vremešne koji još tabanamo ulicama grada: ko će da napravi smenu generacija, ko će da prepozna i afirmiše novi naraštaj stvaralaca za decu? Među mnogima, po meni je najveći, najznačajniji doprinos trajnom razvoju Grada Beograda našeg Dragan Caleta Marića u tome što je, kao pravi vizionar, video da te trajnosti koju promoviše ova Nagrada neće biti ako hitno nešto ne preduzme kao prvi čovek DKCB-a. Pa da nije ništa drugo za ovu deceniju uradio, a uradio je, nema dileme da je zaslužio da mu Beograd kaže hvala. Taj njegov strateški poduhvat smene generacija ima dalekosežne pozitivne posledice, kao što bi izostanak kreativnog kontinuiteta imao pogubne odjeke u budućnosti odrastanja naše dece – zaključio je Branko Kockica.

foto: Ustupljene fotografije

- Ovu nagradu dodeljujete u sadašnjosti čoveku koji brine o budućnosti beograda - o našoj deci. Ideju o sabiranju naše dece iz sveta, tako važnu za najmlađe generacije srpske dijaspore, osmislio je i obrazložio Dragan Marić, bez čijeg promišljanja i, dozvolićete mi, lucidnih ideja, ne bi bilo ni ove, danas već tradicionalne manifestacije „Svesrpski dečji sabor“, a ni niza drugih, novih sadržaja za decu Beograda poput manifestacija „Kidikem“, „Moj ljubimac“, „Dan tradicije“... Po njegovoj zamisli Dečji kulturni centar postao je pravi mali nezvanični naučni institut koji okuplja najveće stručnjake koji se bave različitim aspektima naučnog pristupa rešavanju izazova u radu sa decom. Neprestano usavršavanje i unapređenje, postalo je normalno, sa onom njegovom krilaticom po kojoj ga prepoznajemo: ,, Za decu – samo najbolje – izjavio je Predrag Vuković Peđolino, predsednik Upravnog odbora Dečjeg kulturnog centra Beograd.