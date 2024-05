ZBOG PORODICE ODREKLA SE SLAVE, A ONDA JE MUŽ PAKLENO IZDAO Srpska Brižit Bardo bila san mnogih, a u ljubavi gazila po samom trnju

Na jugoslovenskoj glumačkoj sceni bilo je na desetine lepotica, ali jedna je svojim šarmom, jednostavnošću i veselim duhom uspela da ih gotovo sve nadmaši.

U pitanju je lepa Desanka Beba Lončar, koja je krenula put velikog glumačkog uspeha, a onda se povukla sa javne scene i odustala od ove umetnosti.

Bebu su mnogi upoznali i zavoleli kroz film "Ljubav i moda" koji je obeležio ne samo njen život već i jednu celu eru srpskog i jugoslovenskog filma.

Sa samo 17 godina uspela je da na maestralan način donese ulogu Sonje Ilić, po kojoj je postala poznata godinama nakon što gluma više nije bila njeno životno ostvarenje.

Jedna od najlepših Beograđanki svog vremena, Beba Lončar studirala je romanistiku, imala iza sebe ulogu Magde u partizanskom filmu "Deveti krug" Fancea Štiglica, a kad joj je stigla ponuda za "Ljubav i modu" mislila je da sanja.

– Došli su kod mene i rekli mi - snimaćeš jedan film, vozićeš "vespu", nosićeš divne haljine, vozićeš se avionom... To je bilo kao san! – rekla je kasnije Beba.

Nakon što je dala sve od sebe da opravda poverenje koje joj je dato, Beba je postala velika zvezda. Sve oči javnosti bile su uprte u nju, a mnogi su je zbog izuzetne lepote i ženstvenosti nazivali srspkom Brižit Bardo.

Nakon tog velikog uspeha Beba je bila deo još nekih veoma poznatih filmskih ostvarenja kao što su film "Dvoje", "Dr", i "Lito vilovito".

Uloge su se nizale, a ona koja je Bebu povela put granica tadašnje Jugoslavije bila je i uloga vikinške princeze u prvoj američko-britansko-jugoslovenskoj koprodukciji "Dugi brodovi".

Ona 1965. godine odlazi u Rim, gde počinje da gradi svetsku karijeru. Mnogo je snimala u Italiji, često u koprodukcijskim projektima s jugoslovenskim producentima, a u domaću kinematografiju se vratila filmovima "Drugarčine" i "Pakleni otok". Poslednji put se na velikom platnu pojavila 1982. godine, u italijanskom ostvarenju "Kuća prokletih".

Muškarci širom sveta s impresijom su gledali Bebu Lončar na malime ekranima, a onda je ona donela odluku koja joj je potpuno promenila život.

Upoznala je hrvatskog biznismena Josipa Radeljaka, s kojim je dobila sina Lea.

– Tri kilograma i 150 grama, 52 dugačak, crven, sa zulufima… Kad sam ga najzad uzela u ruke, filmovi, snimanja, slava, sve je to za mene bio neki drugi svet. Život u bolnici duboko me je izmenio. Napustila sam glumu i rešila da budem s detetom, da ga dadilje ne vuku po setovima – ispričala je Beba jednom prilikom.

Nakon toga odlučuje da se povuče sa javne scene i posveti porodici. U brakusa Josipom bila je veoma dugo, a onda je on nakon 23 godine prevario sa Enom Begović.

– To se zove zamor materijala. Sećam se da smo živeli fantastično i posle smo počeli da idemo na živce jedno drugom. Dok je odnos muškarca i žene stalno zavođenje, ništa nije problem. Seks je najvažniji deo te igre. Ali ljubav, nažalost, nije večna, ma koliko mi žene to romantično želele. I tu su muškarci pametniji. Oni se lakše upuštaju u nove veze, više reskiraju. To je zato što živimo u muškom svetu. Njima se preljuba oprašta, a kojoj bi ženi bilo oprošteno da ostavi muža sa sve decom i nađe 20 godina mlađeg frajera? Pa stavili bi je na stub srama. Samo, ko smo mi da sudimo ljubavi? – izjavila je u jednom intervjuu Beba Lončar.

Ovaj potez promenio je u potpunosti njen život. Razvod je za nju bio veoma težak, a odluka supruga da joj uzme starateljstvo nad jedinim sinom ju je potpuno dotukla.

Kako su mediji tada pisali, Beba je proglašena alkoholičarkom, smeštena je bila u bolnici za lečenje zavisnosti. Hrvatski portal Jutarnji.hr je tada objavio da se Beba ipak donekle oporavila, i da je svom sinu bila najveća podrška tokom studija u Londonu, nakon što je maturirao, ali i kada je njegova maćeha Ena poginula u saobraćajnoj nesreći.

Iako je njen život bio prošaran uspesima i padovima Beba nije krila da je zadovoljna kako ga je živela. Nije se kajala što je ranije prekinula karijeru, već je bila srećna zbog 25 uspešnih godina koje su bile ispunjene srećom i uspehom.

Beba danas živi u svom rodnom Beogradu i ima 81 godinu, a ističe da ne vodi glamurozan život.

– Živim na mom Dorćolu, gde sam i rođena. Imam nekoliko solucija za život u inostranstvu, gde povremeno odlazim, ali većinu vremena provodim u Beogradu. Radim ono što zbog glumačkog posla nisam mogla da radim kao devojčica i mlada žena. Ne šminkam se, ne radim ništa glamurozno, družim se sa velikim brojem prijatelja i mnogo čitam. Volim što je moj grad metropola, što se trese i što je pun života – kaže ona.

