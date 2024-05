BIBLIJA JE JEDNA OD NAJGORIH KNJIGA NA SVETU: Glumac ponovo izneo šokantne tvrdnje da religija koči čovečanstvo i to zbog...

Brajan Koks, zvezda serije "Naslednici", gostovao je u podkastu "The Starting Line", čiji je domaćin bio Rič Li, gde je govorio o religiji, njenom uticaju na politiku i društvo, i kritikovao Bibliju kao "jednu od najgorih knjige svih vremena".

foto: EPA Kiko Huesca

Na pitanje da li religija koči čovečanstvo, 77-godišnji glumac je odgovorio:

"Oh, značajno, da – mislim da nas religija sputava“.

On je to objasnio rečima:

"Oni se ne bave time ko smo mi, mi se bavimo 'O, ako Bog kaže ovo, a Bog uradi ono', a ti kažeš: 'Pa šta je Bog, ali mi smo to stvorili kao.' pitanje kontrole, a tu je i patrijarhalno pitanje...suštinski patrijarhalno – nismo dali dovoljno smisla matrijarhatu“.

foto: Profimedia

Dalje je objasnio zašto ne odobrava Bibliju, navodeći njeno predstavljanje neosporno patrijarhalnih narativa.

"To su Adam i Eva, mislim da propaganda ide unazad – Biblija je za mene jedna od najgorih knjiga ikada, sa moje tačke gledišta. Zato što počinje sa idejom da je Adamovo rebro - znate da je Adamovo rebro ono od čega je ova žena stvorena - i oni će poverovati u to jer su dovoljno glupi", kaže Koks, prenosi Nacional.

On je nastavio: "Treba im, ali im ne treba laži, treba im neka istina, a to nije istina. To nije istina, to je mitologija".

foto: EPA Kiko Huesca

Kasnije u intervjuu, Koks je govorio o svojim stavovima o razlici između majki i očeva:

"Majčinstvo je stvar koja zaista uslovljava naše živote, naši očevi nas ne uslovljavaju zato što su previše sebični, ali naše majke moraju, jer imati pupčanu vrpcu – o tome se radi , o pupčanu vrpcu".

"Iako je presečeno, postoji pupčana veza sa vašim detetom, a žene to imaju, muškarci ne, oni su samo banke sperme", nastavio je on.

Govoreći o sukobu na Bliskom istoku, Koks je objasnio da veruje da će problemi na kraju biti rešeni.

Međutim, on tvrdi da problemi neće nestati zbog vere.

"Znate da će to rešiti, ali to nikada neće nestati zbog sistema verovanja — sistema verovanja koji ne služi smirenosti. Sve se vrti oko ovog koncepta Boga, ove ideje da postoji Bog koji brine o svima nama – toga nema, ne dešava se, ne radi se o tome", nastavio je on.

"Radi se o nama, a mi se dovoljno ne preispitujemo, ne gledamo ko smo. Uvek gledamo van sebe, umesto da gledamo unutra", zaključio je on.

foto: EPA Christian Monterrosa

"Hrabro srce", "Bornov identitet", "Troja", "Koriolan", "Lančana reakcija" i "Čerčil", samo su neki od naslova u kojima je Brajan Koks ostvario maestralne uloge po kojima ga prepoznaju generacije. Glumac koji je igrao i Trockog i Geringa, ali i Hanibala Lektora, pre tri godine objavio je svoje memoare u kojima je napisao da je Dep precenjen, Tarantino površan, Morgan džentlmen, a Kijanu dobar momak.