"OTKRILA SAM ŽIVOT SVOJE UŽASNE VERZIJE" EKSKLUZIVNO SIGORNI VIVER o tome zašto je prihvatila da igra sebe na malom ekranu

Premijerno od 1. maja, od ponedeljka do četvrtka u 21 čas, na kanalu STAR LIFE pratimo četvrtu i poslednju sezonu dramedije "Pozovite mog agenta". Reč je o jednoj od najuspešnijih i najgledanijih francuskih serija, koja je doživela više od 10 međunarodnih adaptacija. I u novih šest epizoda gledaćemo slavne francuske, ali i svetske zvezde šou-biznisa, koje će svojim "bubicama" zadavati glavobolje agentima.

Na spisku specijalnih gostiju koji igraju sebe nalaze se britansko-francuska glumica i pevačica Šarlot Genzbur, francuska filmska zvezda Frank Dibosk, špansko-francuski glumac Hose Garsija, francuska glumica Sandrin Kiberlen i holivudske zvezde Žan Reno i Sigorni Viver.

Junakinja naučnofantastičnih ostvarenja, do sada već tri puta nominovana za Oskara, doputovala je zbog ove uloge u Pariz, nakon što je, kako nam otkriva u ekskluzivnom intervjuu za TV Ekran, bez čitanja scenarija pristala da igra u seriji jer joj je radnja zvučala toliko primamljivo da nije želela da se producenti predomisle i tu ulogu dodele nekom drugom.

U seriji glumite sebe iz paralelnog univerzuma. Šta je presudilo da zaigrate u jednoj seriji, što vam do sada nije bilo svojstveno?

- U karijeri nisam imala mnogo uloga u TV projektima, uglavnom su to bile role za veliko platno. Nije to zato što sam tako želela, već što me je put jednostavno vodio u tom pravcu. Međutim, ovo nisam mogla da propustim.

Koja je epizoda vaša i kako ste doživeli svoj lik?

- Pojavljujem se u pretposlednjoj epizodi, a jedan od razloga zbog kojih sam prihvatila ovu rolu jeste prilika da na trenutak budem neka potpuno druga verzija sebe. Verujem da se svako od nas bar jednom zapitao šta bi bilo da sam apsolutno sve nekad uradila potpuno suprotno. I sada sam dobila priliku da otkrijem kako bi izgledao život te moje druge, rekla bih, užasne verzije. Doživela sam ovu ulogu kao da mi je neko dao da glumim svoj alter ego.

Da li je čudno glumiti sebe?

- Izuzetno. Bez obzira na to što sam igrala neku drugu verziju, to sam i dalje bila ja. S druge strane, bilo je baš zabavno. Uživala sam u tome da sebe što više guram preko granice kako bih zaista bila što gora i nepodnošljivija. U seriji to moje drugo ja ima ideju da mora da bude s mlađim muškarcima. Producenti su joj za partnere našli starije i iskusne kolege, koji su svi vrhunski glumci, ali budući da ona želi da završi s nekim mlađim, sa svojim agentima iza kulisa radi na tome da promeni scenario i sve izokrene samo kako bi na kraju ostvarila svoj plan i dobila nekog mlađeg. Zanimljivo mi je bilo i to što sam zbog ove serije imala priliku da obnovim francuski, koji inače govorim tečno.

U pogledu odnosa glumaca i agenata, koliko sličnosti između onoga što vidimo u seriji i stvarnosti?

- To je jedan od razloga zbog kojih sam i poželela ovu ulogu. Serija zaista verno oslikava naš život koji publika nema priliku da vidi. Tu smo ljudi od krvi i mesa. Radnja dosledno prikazuje odnose među glumcima, sve ono što nas muči, lične nesigurnosti, situacije na setu, rad s rediteljima, i sve to začinjeno je s mnogo humora. Dopada mi se i kako je prikazan posao agenata i sve što oni čine za nas. Serija nije toliko fokusirana na naš posao, tu holivudsku slavu i novac. Više se bavi pripovedanjem o nama kao ljudima koji prolaze kroz razne probleme i dvoumljenja dok se borimo za uloge. Dodatno, bio je sjajan osećaj deliti set sa odličnim evropskim glumcima.

Hoćemo li vas posle ovoga možda gledati u još nekoj seriji?

- Volim serije kao format i strastveni sam njihov ljubitelj, ali, nažalost, kad je reč o poslu, to je za mene, jednostavno, prevelika obaveza. Retko prihvatam taj vid angažmana, ponekad se usudim na neku manju epizodnu ulogu, i nikad se ne pokajem, ali serije su dugoročni posao. Zahtevaju od vas da im se u potpunosti posvetite, pogotovo ako je reč o više sezona. Iskreno, dugo se nisam tako zabavila kao sada na setu s Kamil Koten i ostalim kolegama, ali nemam mogućnost da budem deo nečega tako dug period kao što se to podrazumeva kod serija.

Postoji li nešto zbog čega biste ipak pristali na još neku seriju?

- Komedija mi je kao žanr draga i ne glumim često u njoj, tako da bih zbog malo smeha pristala čak i na to da na neko vreme pobegnem s velikog platna.

