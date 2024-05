MILAN VASIĆ OBIŠAO SRPSKE SVETINJE NA KOSOVU ZA USKRS: Glumac poslao poruku koja odzvanja "PRIČAJTE DECI o njihovim kraljevima"

Glumac Milan Vasić Uskrs je proveo u svom rodnom kraju obilazeći manastire Ravanica i Manasija.

foto: Nemanja Nikolić

Ovaj dramski umetnik neretko ističe lepote naše južne pokrajine, a ovoga puta je sa pratiocima na Instagramu podelio prizore iz ove dve svetinje uz divnu poruku.

- Obilazite svoje svetinje, vodite svoju decu i pričajte im o njihovim kraljevima, carevima, kneževima i svojim korenima. Hristos vaskrese. Srećan vam Uskrs - poručio je Vasić, dok je bio u manastiru Ravanica i dodao:

- Dođoh do mog kneza Lazara. Predlažem svima, ako već ne možete da odete na Kosovo i Metohiju, u rodni kraj kneza Lazara, i selo Prilepac, da dođete u manastir Ravanicu, zadužbinu kneza Lazara iz 14. veka. Prelep je manastir, a imate i tu čast da se poklonite knezu Lazaru.

Glumac je podsetio i na istorijski značaj manastira Manasija.

- Ovo je zadužbina Lazarevog sina, despota Stefana Lazarevića. Manastir je izgrađen početkom 15. veka. Kada je knez Lazar završio manastir Ravanicu, došao je njegov sin, despot Stefan i manastir mu se jako dopao. A onda je rekao ocu da će on da napravi još lepši, sa mnogo više svetlosti i to je i dobio. Tako što je napravio velike prozore.

O životu na Kosovu

Podsećamo, dramski umetnik svoju bazu je našao u rodnom mestu, a stalni je član pozorišta u Prištini. On je ranije, u razgovoru za Kurir govorio o životu u našoj južnoj pokrajini.

foto: Nemanja Nikolić

- Ne plaši me situacija na Kosovu. Celo leto sam proveo na Kosovu i Metohiji, na Šar-planini. Tri meseca sam snimao autorsku emisiju, kojom želim svima da predstavim našu planinu kao nešto najlepše. Tokom snimanja te emisije obilazio sam Kosovo uzduž i popreko. Ljudi me vole i poštuju. Na Kosovu me gledaju kao njihovog ambasadora. Idem stalno u Metohiju, posećujem decu koja igraju folklor, slikam se sa njima.

Obećao sam deci iz Velike Koče i Orahovca da ću se potruditi da dobiju trenerke za fudbal. Uspeo sam uz pomoć mog prijatelja, fudbalera Nenada Krstičića, da obezbedim trenerke za 70 dece. Pokrenuo sam humanitarnu akciju za jednog čoveka iz Gotovuše na Šar-planini koji nema oba bubrega. Na računu je imao 2.000 evra, a bilo mu je potrebno negde oko 70.000. Uspeo sam da obezbedim skoro ceo iznos, čak sam prodao i Bogdanovićev dres. To mi je jako lepo.

Što se tiče dešavanja u proteklom periodu, ne znam šta bih komentarisao. Niko ne komentariše šta tačno je bilo. Lično nisam upoznat sa tim šta se tačno dogodilo. Bio sam na Kosovu tog dana kada se sve to dogodilo i verujte mi da o svim dešavanjima na Kosovu čujete prvo vi u Beogradu, pa tek onda mi. Kum iz Beograda mi je rekao šta se desilo. Nisam ni pomislio da odem. Zbog tog događaja sve ture koje su bile predviđene po manastirima su otkazane jer su ljudi odustali. Išao sam u Dečane, Pećku patrijaršiju... svuda sam išao i bilo je prazno, jer su se ljudi malo uplašili. Ponosan sam na to što toliko lepo predstavljam Kosovo i Metohiju da posećuju Šar-planinu - rekao je ranije Vasić za Kurir.

(Kurir.rs/I.M.)

