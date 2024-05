OLGA JE PRVA GLUMICA NA OVIM PROSTORIMA KOJA SE SLIKALA BEZ ODEĆE: Zbog optužbi za VELEIZDAJU završila u zatvoru, a umrla U BEDI

Olga Ilić, koja je rođena u Solunu, kao vanbračna ćerka Francuza Gastona Santa i majke Marije Gašparović, preselila se u Niš, nakon što joj je otac preminuo.

Glumačku karijeru započela je i završila u Nišu. Zvali su je srpskom Sarom Bernar, a zapamćena je i kao prva poznata Srpkinja koja se fotografisala obnažena, piše na sajtu Wikipedia.

Za vreme Drugog balkanskog rata, bugarske vlasti interniraju Olgu, da bi je potom angažovale za priredbe u korist srpske sirotinje. O tome je ona u svojoj autobiografiji zapisala:

„Nije bilo više pozorišta, nije više bilo aplauza i cveća. Zastor je zauvek pao i skrio skopljansku pozornicu. Moji drugovi prelazili su snežne goleti Albanije ili umirali iza bodljikavih žica dalekih logora. Nestalo je pesme, sedeljki i zanosa, svega što je do tada bio moj život, a na ulicama krvavi užas rata koji je moju dušu, naviknutu na iluzije, dovodio do očajanja. Bugarske vlasti me iz Skoplja interniraju u Leskovac, zatim u Niš i Knjaževac… Svake nedelje pevala sam u crkvi i znam da su ta moja nastupanja pod okupacijom izazivala divljenje i odobravanje naših građana, jer su im ulivala veru i nadu u oslobođenje…“.

Posle oslobođenja, srpske vlasti su ova Olgina nastupanja protumačile kao služenje okupatoru. Uhapšena je i optužena za veleizdaju. Ipak, uz pomoć bivšeg muža i prijatelja izašla je iz zatvora i dobila priliku da ponovo zaigra na daskama koje život znače.

Olga Ilić umrla je u staračkom domu u Beogradu, siromašna, s malo ljudi oko sebe koji je nisu zaboravili.

Danas jedna ulica u Nišu, u opštini Pantelej, nosi ime Olge Ilić.

(Kurir.rs/ Blic/ L. S)

