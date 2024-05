SCENE U RINGU SNIMILA SAM BEZ DUBLERA I S POVREĐENIM RAMENOM: Zvezda serije "U klinču" o glumi, boksu i kako je slagala TROJPECA

Glumica Anita Ognjanović srca publike osvojila je kao mlada boks nada Milica Kovač u popularnoj seriji "U klinču". Ona je i sama šest godina trenirala kik-boks, pa joj ništa na setu nije bilo teško. Dramsku umetnicu rodom iz Vrbasa uskoro ćemo gledati u još jednoj seriji "Apsolutnih sto", rađenoj u produkciji "Fajerflaja" i Telekoma Srbija, čiji se datum premijere očekuje na Superstar kanalu do kraja godine.

foto: RTS, Režim produkcija

Treća sezona serije "U klinču" emituje se svake večeri na RTS. Da li ste zadovoljni?

- Imam osećaj kao da smo je snimali pre tri godine. Sve mi je čudno. Obuzme me neka seta, pogotovo, kada pogledam svoje scene s Brankom Katić i Nikolom Kojom, koji su mi roditelji i omiljeni partneri. Jedva čekam da pogledam i ostatak.

Milica je vaša prva velika uloga na televiziji. Šta vam je doneo rad sa ovom ekipom s Milošem Avramovićem i Aljošom Ćeranićem na čelu?

- Mnogo slobode i uvid u to da je gluma jedna velika igra. Naravno, veliko iskustvo i snalaženje u improvizacijama pred kamerom u trenutku. Najvažnije što sam tu upoznala drage kolege i partnere, ali i prijatelje za čitav život. Sada, posle tri sezone, vidim da i ja mogu da utičem na neke mlade ljude. Prilaze mi na ulici i najčešće me pitaju gde sam kupila neke stvari za boks i traže da se slikamo. Toliko su me poistovetili sa ulogom Milice da me je nekoliko njih pitalo kako mi je ruka, jer ju je moja junakinja u seriji polomila (smeh). Divno je kad ljudi cene vaš rad.

foto: Gordan Jović/ Rts

Na snimanju prve sezone zaista ste polomili ruku. Da li ste imali neki peh tokom snimanja novih epizoda?

- Ne znam šta je sa mnom, ali uvek mi se nešto desi tokom snimanja. Povredila sam rame, i to baš pred scene boksa.

Ima li ste dublerku?

- Nisam. Nadala sam se da ću je dobiti kad sam slomila ruku. Sada sam želela da sve scene snimim sama. Uradila sam i one u ringu s povređenim ramenom, što je bilo veoma bolno. I sada mi, kad se setim, sve to deluje strašno.

foto: RTS

Miloš Petrović Trojpec, vaš partner u seriji, spremao je za ulogu boksera u predstavi "Kad su cvetale tikve" i Miloša Bikovića. Da li je vama bio od pomoći?

- Ne. Trojpec je dugo trenirao boks, a ja godinama kik-boks. Danas smo prijatelji, a zanimljivo je kako smo se upoznali. Na snimanju prve sezone htela sam da se pravim da nemam pojma o boksu, pa da ispadne kako sam sve naučila posle prvog treninga. Svi koji su trenirali oba sporta znaju da to nije moguće. Bilo mi je zanimljivo da Trojpecu govorim kako sam išla na ta četiri treninga, a on da mi kaže kako sam veoma talentovana i fenomenalna. Čekala sam njegovu redakciju nakon prvog snimajućeg dana. Iznenadio se, ali mu je posle bilo sve jasno.

foto: Damir Dervišagić

Posle "U klinču" gledaćemo vas i u seriji "Apsolutnih sto". Da li ste gledali istoimeni film?

- Bila sam veliki fan tog ostvarenja Srdana Golubovića. Celo snimanje i sama priprema bili su posebno iskustvo u mom životu. Otkrila sam neke strane sebe i svoje ličnosti koje nisam znala da postoje i sam rad sa Srdanom mi je doneo mnogo toga.

A nova uloga?

- Transformaciju. Ništa slično nisam dosad radila. Uživam u svemu što radim i u svim izazovima. Ne znam, možda je ovde bilo najzanimljivije to da to kopam po nekim intimnim delova sebe i mraku, što niko od nas ne voli.

foto: Damir Dervišagić

Ima li ponuda za neku pozorišnu ulogu?

- Krivo mi je što i za pozorište ne postoje kastinzi. Rado bih otišla na audiciju, ali nikad nisam dobila ponudu da se oprobam i na pozorišnim daskama. Uloga ima samo za glumce u stalnom angažmanu, što je velika falinka ovog našeg posla.