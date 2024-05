HOLIVUDSKI GLUMCI, ĐOKOVIĆ I TESLA KAO INSPIRACIJA MLADIM UMETNICIMA: Upoznajte slikara Pavla Maksimovića i vajara Olivera Dinića

Dva mlada umetnika Pavla Maksimovića i Olivera Dinića i njihove radove inspirisane ikonama pop kulture publika do 16. maja može da pogleda u galeriji "Art For All" u Beogradu. Mladi slikar i vajar prikazali su Silvestera Stalonea, Ala Paćina, Šeron Stoun, Penelope Kruz, Džonija Depa, ali i Nikolu Teslu, Novak Đokovića i Pabla Eskobara.

- Pavle i Oliver predstavljaju simboliku realnosti koju žive kroz portrete upečatljivih ličnosti današnjice, i to Maksimović slikarskom tehnikom ulje na platnu, a Dinić vajarskom tehnikom livenja, kojom oblikuje masu od gipsa. Od pećinskih crteža do danas portret kao kategorija opstaje ne samo kao prezentacija neke osobe već i kao simbol moći, važnosti, plemenitosti i popularnosti, prevazilazeći puke karakteristike portretisane osobe - navodi Marija Milošević, direktorka galerije "Art For All", i nastavlja:

- Izloženi portreti nam govore o epohi u kojoj su nastali, o socijalnim interakcijama i društvenom staležu. Oni čine više od otkrivanja fizičkih sličnosti s modelom delom zato što predstavljaju pokušaje interpretacije okolnosti slave koju pronose. Poput ikona, kojima se dive vernici, ovi portreti predstavljaju svojevrsne ikone popularne kulture 21. veka. Idolopoklonstvo je čoveku sklono od davnina, menjajući svoju formu, nosi sud i kritiku o tome šta je u trendu.

Ekipa Kurira posetila je galeriju koja se nalazi kod Saborne crkve u Beogradu, gde je zatekla mlade umetnik koji će tu biti svakog dana do zatvaranja. - Pavle i ja se znamo s fakulteta. Odluka je bila da naši radovi imaju zajedničku nit, a to je pop art. Gledali smo da tu budu portret i skulptura Nikole Tesle koji nas spajaju - objašnjava Oliver.

U svet popularne kulture Maksimović je ušao preko domaćih filmova i Bate Živojinovića, koje je inspiracija i njegovim drugim kolegama.

- Imao sam izložbu "Valter" i to me je ponelo. Prikazao sam ovde devet slika i najdražih holivudskih glumaca iz meni omiljenih uloga, od Šeron Stoun i Penelope Kruz do Bon Džovija. Radio sam klasično, samo četkicama i bojama, a ruže su simbol apsolutne lepote i oni tako odlaze dalje od tih svojih uloga u večnost. Izložba je prodajna, a nismo imali plan idemo s njom po Srbiji - kaže Pavle.

Oliver ističe da mu je plan da radi što više naših istorijskih ličnosti:

- Imamo bogatu istoriju. Uradio sam nedavno kneza Miloša Obrenovića i Karađorđa kao pokretače Drugog i Prvog srpskog ustanka. Pavle kaže da ima nove ide, ali je ostao tajanstven.

Izložba "Lice i naličje" se organizuje u okviru ciklusa "Interakcije", koji ove godine galerija organizuje kako bi predstavila mlade likovne umetnike.

Izbrisali mi profil zbog Pabla Eskobara

Na izložbi publika može da vidi i skulpturu Pabla Eskobara.

- Zbog ovog rada Instagram me je označio kao osobu iz kriminalne i terorističke organizacije. Bio sam tu registrovan samo kao umetnik. Nisam ostavljao političke poruke, a ugasili su mi profil zbog mog rada i pominjanja te ličnosti - ispričao je Oliver Dinić.

