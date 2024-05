"MOGLI SMO DA DOBIJEMO PARE OD IZNAJMLJIVANJA RUINE ZA SCENE GDE ŠURDI PROKIŠNJAVA KUĆA" Voditeljka o odrastanju u porodičnom domu

Naša čuvena televizijska autorka i voditeljka emisije "TV lica... kao sav normalan svet" Tanja Peternek Aleksić decenijama neguje prepoznatljiv stil novinarstva. Upravo zbog toga gotovo da nema sagovonika koji joj je rekao ne. Njene emisije krase ne samo prestižni gosti, već su one na neki način čuvari tradicionalnog televizijskog nasleđa jer se od 2007. godine sve njene emisije čuvaju u Jugoslovenskoj kinoteci, kao jedini TV serijal u ovoj arhivi.

foto: Nikola Ilić

Na dan kada je rođena, 17. maja, prisećamo se dela njenog bajkovitog odrastanja u delu Beograda koji i danas čuva duh nekih prošlih, bezbrižnijih vremena. Zanimljivo je to da Tanja i danas živi u istoj kući u kojoj su je doneli iz porodilišta te 1965. godine.

foto: Privatna Arhiva

- Kad kažeš da je neko bio komunista, pa još pošten, to podrazumeva sliku iz mog detinjstva koja kaže da je moj deda u ono vreme posle rata rekao baki kako je pola te naše kuće poklonio nepoznatoj porodici koja nije imala gde da živi. Baka mu je krotko odgovorila da je u redu. Sutradan je došao i rekao da su oni tu polovinu kuće ipak preprodali, pa nam se uselila dvanaestočlana porodica, veoma čudna, u kojoj je bilo i kriminala, a koja je do moje 15. godine živela ne plativši ni struju ni vodu. Iako su u međuvremenu dobili stan od fonda solidarnosti, sudili su se s nama u želji da zadrže i polovinu naše kuće. Kad su se iselili, došli su sinovi mamine drugarice i srušili taj deo kuće do temelja jer su ga uništili ložeći parket, a na plafonu je postojala rupa iz koje se videlo nebo - govorila je Tanja u ispovesti za Kurir.

foto: Privatna Arhiva

Njena veza s televizijskim svetom nastala je mnogo pre nego što je postala čuvena voditeljka, Naime, odrastala je kraj mame Nade koja je radila kao sekretarica režije na Televiziji Beograd. Zanimljivoj priči u kući ipak nije kraj.

- Našu kuću iz tog perioda najbolje opisuje pitanje reditelja Aleksandra Đorđevića da li u njoj može da snima Šurdine scene iz "Vrućeg vetra". Nažalost, već smo bili srušili taj njen deo, ali smo mogli da dobijemo pare od iznajmljivanja ruine za one scene gde Šurdi prokišnjava kuća. Dok su drugi dobijali stanove kao mnogi zaposleni na Televiziji Beograd, mama je kao jedan od njenih osnivača jedva dobila kredit za renoviranje.

foto: Privatna Arhiva

Tanja je studirala dramaturgiju na Fakultetu dramskih umetnosti, a upravo joj je situacija sa porodičnim domom bila inspiracija za diplomski rad.

- Sve to što nam se događalo, pa i psovke tih podstanara, napisala sam kao diplomsku dramu na kraju studija dramaturgije. U komisiji mi je bio Duško Kovačević, koji je rekao: "Prvo, ja uopšte nisam znao da vi imate ovakav vokabular, a drugo, neverovatno je, Tanja, kako ste vi sve ovo izmislili." Rekla sam samo da se sve to što sam doživela završilo kada i moja osnovna škola - istakla je Tanja.

Bonus video:

00:22 Voditeljka se u jutarnjem pojavila u dresu reprezentacije