ŠLIC MARINE ĆOSIĆ DO KUKA ILI DEKOLTE MATEE MILOSAVLJEVIĆ? Sudar titana na glamuroznom događaju na kom su SRPSKE UMETNICE blistale

Spektakularnom žurkom u srcu Beograda, u prisustvu velikog broja poznatih ličnosti, specijalnih gostiju iz regiona i medija, proslavljeno je lansiranje nove Maks striming platforme, dosadašnjeg HBO Maksa. Nova platforma stiže u Srbiju i Evropu 21. maja, a iza nje stoji kompanija "Vorner Bros. Diskaveri". Za dobro raspoloženje na partiju pobrinula se predstavnica Srbije na Evroviziji u Torinu Ana Đurić Konstrakta, koja je veliki broj zvanica podigla na noge svojim najvećim hitovima.

- Maks donosi novo striming iskustvo s duplo više dostupnih sadržaja nego što je to bio slučaj na HBO Maksu. On postaje mesto za uživo prikazivanje svakog trenutka Olimpijskih igara. Pariz 2024. biće uključen u sve pretplatničke pakete, što će svim našim gledaocima ponuditi kompletan uvid u najveći sportski događaj na svetu. Svakako da će se gledaoci obradovati i povratku HBO original serije "Kuća zmaja", čija će prva epizoda druge sezone biti premijerno emitovana 17. juna - izjavila je Keneči Belušević, WBD VP Head of Distribution & Business Development.

Max je jedinstven među pružaocima usluga striminga zbog kombinacije svoje neuporedive raznolikosti i nove i poboljšane aplikacije sa kultnim franšizama i moćnim korisničkim iskustvom. Pretplatnici će moći da uživaju u širokom spektru kvalitetne zabave uz Warner Bros. filmove kao što su „Dina – drugi deo“, „Barbi“, „Akvamen i izgubljeno kraljevstvo“ i „Vonka“, HBO originali „The Last of Us“, „Beli lotos“, „Euforija“, „Pravi detektiv: Zemlja tame“, „Režim“, „Simpatizer“, „Baksuz - drugi deo“ i novom komedijom koja stiže „The Franchise“.

Na Max stiže nova ponuda Max Originala bazirana na popularnim filmskim likovima i franšizama Warner Bros. Pictures-a, uključujući „Pingvin“ (The Penguin) i „Welcome to Derry“ (IT Stephena Kinga), kao i obožavaocima omiljene Discovery serije poput „90 dana do venčanja” (90 Day Fiancé), ,,Zlatna groznica” (Gold Rush) i „Renoviranje kuća” (Fixer Upper).

- Priklonila sam se trendu bindžovanja kad su deca malo odrasla, pa je majka mogla celu noć da gleda serije. Sada imam malo manje vremena, nemam taj luksuz zbog obaveza. Suprug i ja to uglavnom radimo noću kako bismo izbegli da jedemo. Uključimo HBO Max koji uskoro postaje Max i onda uživamo. Jedva čekam nastavak serije "Kuća zmaja" koja ima neki svoj tempo i polako se zagrevam za nju“, izjavila je Konstrakta.

Veliku žurku nisu propustili ni Milica Janevski, Miona Marković, Mina Sovtić, Đorđe Mišina, Ivana Dudić i drugi, a kakve toalete su srpske umetnice odabrale za ovaj glamurozni događaj pogledajte u galeriji u okviru teksta.

