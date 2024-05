"JOKIĆU SU VAŽNIJI KONJI OD SLAVE" Kusturica o Putinu i poseti Si Đinpinga, a evo šta kaže o srpskim sportistima "ĐOKOVIĆ I JA..."

Društvo i civilizacija su danas dotakli dno. I sada nam je jedina nada da postoji duplo dno, poručio je, pola u šali, a pola u zbilji, proslavljeni reditelj Emir Kusturica na predstavljanju svoje nove knjige "Kad mrtve duše marširaju" u Nišu.

Zbirka eseja

U prepunoj sali Kulturnog centra on je otvorio mnogo tema iz društvenog miljea, a o čemu je pisao u ovoj zbirci od 15 eseja, koji tragaju za suštinom čovekovog življenja. Ovo je njegova peta knjiga po redu.

foto: Marko Smiljković

- Davno je mene u Herceg Novom vozio jedan čovek koji je prethodne noći pio. S nama je bio u kolima sada jedan uspešni stolar. I ovaj čovek je, vozeći auto, krenuo u preticanje, ali se zavuko iza nekog kamiona i mi smo izbegli smrt. Na to je ovaj stolar uzviknuo: "Pa zar ćeš, idiote, da me ubiješ sada kada sam se obogatio!" U toj rečenici se jasno vidi da je proces prozapadnjačenja malih naroda bio završen krajem prošlog veka, a sada se crpu njihova prirodna, rudna i druga bogatstva. Čovek, kada dođe u Šangaj, ne zna da li je u San Francisku, Los Anđelesu ili nekom drugom zapadnoevropskom gradu. Pitanje je kako se mi u svemu tome snalazimo - ispričao je Kusturica.

foto: Profimedia

On je istakao da je ideja te globalizacije planete da se minimizira ideja pobune.

- Sportisti koji uzme 100 ili 200 miliona ne pada na pamet da se pobuni. Mislim da je tačno da smo Đoković i ja najpoznatiji u svetu sa ovih prostora, ja bih morao da dodam i Jokića. Njega je Si Đinping spomenuo na svečanoj večeri kao nekog ko je planetarno poznat. S tim što je on introvertni pobunjenik. On to ne izražava, nego stalno pokazuje da mu je važnije da pomiluje svoje konje ovde nego da šeta crvenim tepisima. To je tako. Za razliku od mojih mnogih kolega filmadžija koji, kad počnu da prave film, prvo pomisle kako će sašiti odelo i prošetati tim crvenim tepihom. I tu je prevara. Prevara je u napuštanju svojih karakteristika, a koje su određene, pre svega, religijom. U današnjem svetu, u kome se pojavi najmlađi ubica u istoriji Evrope, postavlja se pitanje brzine tog prozapadnjačenja. Pitanje je i da li smo svi mi saučesnici tog tragičnog događaja. Kada mladi ljudi ne mogu da apsorbuju ceo taj nametnuti svet, onda to mora negde da se ispolji, a taj dečak je izabrao najgori ventil - ispričao je Kusturica u Nišu.

foto: Profimedia

On se osvrnuo na temu hrišćanstva, rekavši "da je to jedini pravi odgovor od svih postojećih religija koji obezbeđuje čoveku konačnu sreću".

- Ako smo grešili, moramo da priznamo da smo grešili. I onda posle pokajanja dolazi oprost. Čovek ne može spas da traži u materijalnom svetu, zato se ja okrećem hrišćanstvu. Vi imate priču o Kosovu, koje nam se otima polako već 20 i više godina, ali na jedan poseban način kao kuvanoj žabi. To je ono kada se na jedinicu stavi žaba u šerpu na šporetu i ona ne vidi da se išta događa, ali ne shvata da se ona, u stvari, kuva. U ovoj knjizi ima mnogo osvrta o tome kako su narodi u jugoistočnoj Evropi upali u razne nevolje. Posebno o temi kada čovek upadne u stanje da pomisli kako ništa ne može da bude bolje. Čovek ne mora da umre da bi stao sa životom, samo je potrebno da tako hipnotisan uđe u tu posmatračku ulogu i ne čini ništa.

foto: EPA Mikhail Metzelsputnikkremlin P

Osvrnuo se i na nedavni razgovor a predsednikom Rusije Vladimirom Putinom na temu hrišćanstva i kulture.

- Razgovarali smo o svemu, ali i o kinematografiji, gde može da se zaključi da ova oblast nije sačinjena samo od uspešnih filmova, nego od velikog broja dela koja ne prođu tako zapaženo. Bioskopi u Rusiji su puni. I to sam isto doživeo u Kini, gde sam bio član žirija. Kod nas i u mnogim delovima sveta bioskopi su smešteni u nekim šoping-molovima, na autobuskim stanicama, na aerodromima, pa, ako ideš da kupiš patike, možeš da pogledaš i film. Nema više one ushićenosti ili hodočašća odlaska pred veliko platno, gde se od fikcije očekuje više nego od realnosti. U Holivudu se razmišljalo da se od filma napravi religija, i u tome se odmaklo. Tamo niko ne zna ko je Sveti Nektarije, ali svi znaju ko je Bred Pit. Tako su glumci preuzeli ulogu svetaca. I moram da priznam, tamošnji i ostali bogataši koji imaju mnogo novca o nama misle sve najgore. Oni nas ne mogu očima da vide, mi smo im čisti višak. Udružuju se na tom globalnom planu i čude se što nas nisu do sada istrebili - komentarisao je autor filmova "Sećaš li se Doli Bel", "Andergraund" i drugih.

foto: Presley Ann / Getty images / Profimedia

Tuča na utakmici

On je rekao da običan čovek mora da se brani stalno od raznih vrsta prostakluka.

- Bio sam na utakmici svog unuka koji trenira vaterpolo. Sudija je dosudio nešto, posle čega su se dve grupe ljudi pobile. Ne mogu svi da budu uspešni, ali potrebno je imati ideju o životu. Mi smo svakodnevno izloženi nekom prostakluku i treba tražiti neki odbrambeni mehanizam - primetio je on. Profesor Kusturica je na kraju imao svoju opservaciju i o mobilnim telefonima. Publici je pokazao svoj mali telefon koji može da stane u šaku.

foto: Marko Smiljković

Na promociji je na početku govorio i njegov izdavač Branimir Nešić iz kuće "Katena mundi".

Kurir.rs Marko Smiljković

Bonus video:

02:34 Emir Kusturica govor