"ULOGU SINA DRAGANA SAM DOBIO DOK SAM JEO SLADOLED" Ovako je Okanović završio u kultnoj seriji, a evo za koju rolu je dobio 25 €

Glumac Nenad Okanović (43) stekao je popularnost ulogom sina Dragana u hit seriji "Selo gori, a baba se češlja". On je u pomenutoj drami autora Radoša Bajića glumio luckastog momka sa sela, a njegove roditelje igrali su Milorad Mandić Manda i Olga Odanović.

Serija se emitovala punih deset godina i važi za najgledaniju televizijsku seriju na RTS.

Okanović je ispričao da je ulogu dobio sasvim slučajno i na nesvakidašnjem mestu.

- Bio sam sa porodicom u jednom restoranu na Terazijama i jeli smo sladoled. Tamo sam sreo drugaricu Katarinu, koja mi je rekla da njen momak Goran, koji je reditelj, počinje da radi jednu seriju i da će me preporučiti. Posle tri dana me je pozvao i rekao mi da odem na sastanak sa autorom serije Radošem Bajićem, a ostalo je istorija. Radoš mi je rekao da sa sobom ponesem neke fotografije, ali nisam imao nikakve profesionalne slike. Poneo sam fotografiju koju sam imao kod kuće, a među njima je bila jedna fotografija iz bazena. Kada je Radoš video fotografiju počeo je da se smeje i rekao je: "To je to". Svidelo mu se što sam prirodan i običan - ispričao je Nenad za Informer.

Pre uloge u sada već kultnoj seriji Nenad je glumio u nekoliko projekata, a posebno mu je u sećanju ostao film "Jagoda u supermarketu" iz 2003. godine. U njemu je glumio zajedno sa Brankom Katić i Srđanom Todorovićem.

Okanović kaže da je za tu ulogu dobio mizeran honorar, ali da mu to nije predstalvjalo problem jer se radovao što radi svoj posao.

- Za tu ulogu sam dobio 25 evra, ali nisam mario. Mi statisti smo tu bili sa zadatkom i iz tog projekta sam naučio mnogo toga. Bili smo presrećni što uopšte i radimo jer se tada snimalo jednom godišnje, a ne kao sada - kaže Okanović.

Nenada publika trenutno gleda u ulozi voditelja u kvizu "Ja volim Srbiju" koji se emituje svake nedelje na RTS.

