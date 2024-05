"NESTALA JE STRUJA U POZORIŠTU I NASTALO JE POTPUNO LUDILO" Andrija Milošević podelio NESTVARNU SCENU, evo šta je publika uradila

Glumac Andrija Milošević podelio je sa svojim pratiocima na Instagramu nestvarnu scenu iz Teatra na Brdu, gde je nakratko nestala struja.

On je pokazao šta je publika uradila kad je u pozorištu nestalo struje.

- Nestala je struja u pozorištu. Međutim, mi smo nastavili da igramo predstavu. Večeras na Brdu je potpuno ludilo, sad ćete da vidite kako je publika osvetlila sve svojim telefonima, osvetlila je scenu - kazao je glumac.

- Ovo je potpuno neverovatno, potpuno neverovatno, ovo se retko doživljava - govorio je ushićeno dok je snimao video.

Andrija Milošević je inače na sceni već 25 godina. Prvi put je pred kamere stao u filmu "U ime oca i sina" čuvenog Božidara Nikolića, a u intervjuu za TV ekran se osvrnuo na svoju prvu ulogu.

- Osećam veliki ponos i čast što sam sticajem okolnosti igrao u tom filmu, s takvim veličinama i majstorom kakav je Bota Nikolić bio. Ponekad je teško poverovati odakle krene i dokle čovek dođe kad ide tim nekim svojim putem. Tu sam prvi put igrao s Batom Stojkovićem, prvi put video Petra Božovića... To je zaista bilo nesvakidašnje iskustvo, posebno tada, u ratno vreme, usred katastrofalnih prilika, jednog beznađa. Ali opet, kad je čovek mlad, sve lakše prebrodi. Sećam se jedne emisije snimane u Moskvi. Pitali su jednog starca kad mu je bilo najlepše u životu, a on je rekao: "Pedeset i neke..." Na novo pitanje zašto tada kad su to bile godine pod Staljinom, odgovorio je: "Ali ja tada sam bio mlad." I zaista, kad si mlad, svako vreme ti je lepo, a meni je bilo još lepše jer sam studirao i igrao u takvom jednom filmu istovremeno - rekao je glumac.

